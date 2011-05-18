17. Kral Müzik Ödülleri'ne Tarkan ve Müjde Ar damga vurdu

T24- 17. Kral Müzik Ödülleri, 100 yerel ve 3 yabancı kanaldan (Azerbaycan, İsrail ve Balkanlar) canlı yayınlandı. Gecede ödülleri toplayan isim Tarkan oldu. Tarkan'dan sonra geceye damga vuran isim ise En İyi Şarkı Sözü ödülü için Aysel Gürel çağırılınca pembe peruğuyla sahneye çıkan kızı ünlü sanatçı Müjde Ar oldu.
17. Kral Müzik Ödülleri'nde Müjde Ar'ı izlemek için TIKLAYIN
En iyi şarkı, radyolarda en çok çalınan şarkıcı, en iyi albüm, en iyi beste, en iyi klip ve en iyi şarkı sözü ödüllerinde adı geçen Tarkan, gecenin sürprizini de en iyi erkek sanatçı ödülü için adı okunduğunda yaptı.
Son ödüle dek ortada görünmeyen Tarkan gecenin sonunda sahneye çıktı. Tarkan ile birlikte Sezen Aksu da izleyenlere yeni şarkılarıyla seslendi.
Aysel Gürel - Müjde Ar rüzgarı esti...
En İyi Şarkı Sözü Ödülü’nün sahibini açıklayan Tamer Karadağlı "Karşınızda Aysel Gürel" dedi ve sahneye Gürel’in kızı Müjde Ar 'annesi gibi' çıktı.
"Ne de olsa anamın kızıyım. Dün gece Aysel’i rüyamda gördüm, bana söyleyecekerimi fısıldadı. Cenneten geliyorum bu ödülü almak için.." dedi ve oradaki gördüklerini sıraladı...
Müjde Ar şöyle konuştu:
"Bütün kültür sanat insanları; tiyatrocular, sinemacılar, yazarlar, gazeteciler, eli kalem tutanlar; şarkıcılar, şarkı sözü yazarları, müzisyenler hepsi cennetteler. Arada baktım hiç siyasetçi göremedim. Burada olduğu gibi orada da çok kavga ettikleri için girer girmez dışarı atılmışlar.
Onlara bir küçük öğüdüm var. Aslında her şey, bütün güzellikler burada. Onun için sevgili dostlar, bu canım dünyada kavgayı falan bir tarafa bırakın sevişin sevişin..."
İşte kazananlar
Onur ödüllerinin Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'e verildiği törende kazanan isimler şunlar:
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
Berkay
En iyi film Müziği
Çok Filim Hareketler Bunlar
En İyi Özgün Dizi Müziği
Öyle Bir Geçer Zaman ki
En İyi Klip
Tarkan – Öp / Nadir Bekar
MÜYAP Dijital Satış Ödülü
İnternet üzerinden yasal olarak en çok dinlenen ve indirilen şarkı: Mustafa Ceceli - Dön
En iyi Düet
Mustafa Ceceli – Elvan Günaydın / Eksik
Kral FM Türk Sanat Müziği Özel Ödülü
Nev
Kral FM Türk Halk Müziği Ödülü
Kubat
En İyi Şarkı Sözü
Tarkan – Sevdanın Son Vuruşu / Aysel Gürel
En İyi Beste
Tarkan – Sevdanın Son Vuruşu / Tarkan
En İyi Aranjör
Ozan Çolakoğlu- Sevdanın Son Vuruşu
En İyi Proje Ödülü
Ozan Doğulu – 130 BPM
Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı
Ziynet Sali - Rüya
En İyi Grup
Gripin
En İyi Albüm
Tarkan - Adımı Kalbine Yaz
En İyi Kadın Sanatçı
Sertab Erener
En İyi Erkek Sanatçı
Tarkan
En İyi Şarkı
Tarkan – Sevdanın Son Vuruşu
Radyolarda En Çok Çalınan Şarkıcı
Tarkan