17. Kral Müzik Ödülleri'ne Tarkan ve Müjde Ar damga vurdu

T24- 17. Kral Müzik Ödülleri, 100 yerel ve 3 yabancı kanaldan (Azerbaycan, İsrail ve Balkanlar) canlı yayınlandı. Gecede ödülleri toplayan isim Tarkan oldu. Tarkan'dan sonra geceye damga vuran isim ise En İyi Şarkı Sözü ödülü için Aysel Gürel çağırılınca pembe peruğuyla sahneye çıkan kızı ünlü sanatçı Müjde Ar oldu.



17. Kral Müzik Ödülleri'nde Müjde Ar'ı izlemek için TIKLAYIN







En iyi şarkı, radyolarda en çok çalınan şarkıcı, en iyi albüm, en iyi beste, en iyi klip ve en iyi şarkı sözü ödüllerinde adı geçen Tarkan, gecenin sürprizini de en iyi erkek sanatçı ödülü için adı okunduğunda yaptı.

Son ödüle dek ortada görünmeyen Tarkan gecenin sonunda sahneye çıktı. Tarkan ile birlikte Sezen Aksu da izleyenlere yeni şarkılarıyla seslendi.









Aysel Gürel - Müjde Ar rüzgarı esti...







En İyi Şarkı Sözü Ödülü’nün sahibini açıklayan Tamer Karadağlı "Karşınızda Aysel Gürel" dedi ve sahneye Gürel’in kızı Müjde Ar 'annesi gibi' çıktı.

"Ne de olsa anamın kızıyım. Dün gece Aysel’i rüyamda gördüm, bana söyleyecekerimi fısıldadı. Cenneten geliyorum bu ödülü almak için.." dedi ve oradaki gördüklerini sıraladı...

Müjde Ar şöyle konuştu:

"Bütün kültür sanat insanları; tiyatrocular, sinemacılar, yazarlar, gazeteciler, eli kalem tutanlar; şarkıcılar, şarkı sözü yazarları, müzisyenler hepsi cennetteler. Arada baktım hiç siyasetçi göremedim. Burada olduğu gibi orada da çok kavga ettikleri için girer girmez dışarı atılmışlar.

Onlara bir küçük öğüdüm var. Aslında her şey, bütün güzellikler burada. Onun için sevgili dostlar, bu canım dünyada kavgayı falan bir tarafa bırakın sevişin sevişin..."



İşte kazananlar





Onur ödüllerinin Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'e verildiği törende kazanan isimler şunlar:

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Berkay

En iyi film Müziği

Çok Filim Hareketler Bunlar

En İyi Özgün Dizi Müziği

Öyle Bir Geçer Zaman ki

En İyi Klip

Tarkan – Öp / Nadir Bekar

MÜYAP Dijital Satış Ödülü

İnternet üzerinden yasal olarak en çok dinlenen ve indirilen şarkı: Mustafa Ceceli - Dön

En iyi Düet

Mustafa Ceceli – Elvan Günaydın / Eksik

Kral FM Türk Sanat Müziği Özel Ödülü

Nev

Kral FM Türk Halk Müziği Ödülü

Kubat

En İyi Şarkı Sözü

Tarkan – Sevdanın Son Vuruşu / Aysel Gürel

En İyi Beste

Tarkan – Sevdanın Son Vuruşu / Tarkan

En İyi Aranjör

Ozan Çolakoğlu- Sevdanın Son Vuruşu

En İyi Proje Ödülü

Ozan Doğulu – 130 BPM

Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı

Ziynet Sali - Rüya

En İyi Grup

Gripin

En İyi Albüm

Tarkan - Adımı Kalbine Yaz

En İyi Kadın Sanatçı

Sertab Erener

En İyi Erkek Sanatçı

Tarkan

En İyi Şarkı

Tarkan – Sevdanın Son Vuruşu

Radyolarda En Çok Çalınan Şarkıcı

Tarkan