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Kültür-Sanat

17. Kral Müzik Ödülleri'ne Tarkan ve Müjde Ar damga vurdu

17. Kral Müzik Ödülleri, 100 yerel ve 3 yabancı kanaldan (Azerbaycan, İsrail ve Balkanlar) canlı yayınlandı.

18 Mayıs 2011 03:00

T24- 17. Kral Müzik Ödülleri, 100 yerel ve 3 yabancı kanaldan (Azerbaycan, İsrail ve Balkanlar) canlı yayınlandı. Gecede ödülleri toplayan isim Tarkan oldu. Tarkan'dan sonra geceye damga vuran isim ise En İyi Şarkı Sözü ödülü için Aysel Gürel çağırılınca pembe peruğuyla sahneye çıkan kızı ünlü sanatçı Müjde Ar oldu.

17. Kral Müzik Ödülleri'nde Müjde Ar'ı izlemek için TIKLAYIN


En iyi şarkı, radyolarda en çok çalınan şarkıcı, en iyi albüm, en iyi beste, en iyi klip ve en iyi şarkı sözü ödüllerinde adı geçen Tarkan, gecenin sürprizini de en iyi erkek sanatçı ödülü için adı okunduğunda yaptı.

Son ödüle dek ortada görünmeyen Tarkan gecenin sonunda sahneye çıktı. Tarkan ile birlikte Sezen Aksu da izleyenlere yeni şarkılarıyla seslendi.





Aysel Gürel - Müjde Ar rüzgarı esti...


En İyi Şarkı Sözü Ödülü’nün sahibini açıklayan Tamer Karadağlı "Karşınızda Aysel Gürel" dedi ve sahneye Gürel’in kızı Müjde Ar 'annesi gibi' çıktı.

"Ne de olsa anamın kızıyım. Dün gece Aysel’i rüyamda gördüm, bana söyleyecekerimi fısıldadı. Cenneten geliyorum bu ödülü almak için.." dedi ve oradaki gördüklerini sıraladı...

Müjde Ar şöyle konuştu:

"Bütün kültür sanat insanları; tiyatrocular, sinemacılar, yazarlar, gazeteciler, eli kalem tutanlar; şarkıcılar, şarkı sözü yazarları, müzisyenler hepsi cennetteler. Arada baktım hiç siyasetçi göremedim. Burada olduğu gibi orada da çok kavga ettikleri için girer girmez dışarı atılmışlar.

Onlara bir küçük öğüdüm var. Aslında her şey, bütün güzellikler burada. Onun için sevgili dostlar, bu canım dünyada kavgayı falan bir tarafa bırakın sevişin sevişin..."

İşte kazananlar


Onur ödüllerinin Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'e verildiği törende kazanan isimler şunlar:

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
Berkay

En iyi film Müziği
Çok Filim Hareketler Bunlar

En İyi Özgün Dizi Müziği
Öyle Bir Geçer Zaman ki

En İyi Klip
Tarkan – Öp / Nadir Bekar

MÜYAP Dijital Satış Ödülü
İnternet üzerinden yasal olarak en çok dinlenen ve indirilen şarkı: Mustafa Ceceli - Dön

En iyi Düet
Mustafa Ceceli – Elvan Günaydın / Eksik

Kral FM Türk Sanat Müziği Özel Ödülü
Nev

Kral FM Türk Halk Müziği Ödülü
Kubat

En İyi Şarkı Sözü
Tarkan – Sevdanın Son Vuruşu / Aysel Gürel

En İyi Beste
Tarkan – Sevdanın Son Vuruşu / Tarkan

En İyi Aranjör
Ozan Çolakoğlu- Sevdanın Son Vuruşu

En İyi Proje Ödülü
Ozan Doğulu – 130 BPM

Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı
Ziynet Sali - Rüya

En İyi Grup
Gripin

En İyi Albüm
Tarkan - Adımı Kalbine Yaz

En İyi Kadın Sanatçı
Sertab Erener

En İyi Erkek Sanatçı
Tarkan

En İyi Şarkı
Tarkan – Sevdanın Son Vuruşu

Radyolarda En Çok Çalınan Şarkıcı
Tarkan

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