17 kentte 89 kişi gözaltına alındı

Çoğunluğu Güneydoğu’da olmak üzere 17 kentte HDP ve İHD yöneticileri, avukatlar ve çocukların da aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alındı. Mardin’de de önceki gün gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Birçok kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sorguları devam ediyor. Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre gözaltıların yaşandığı kentler şöyle:



Aydın



Aydın’ın Efeler, Germencik, Söke, Kuşadası, Didim ve Nazilli ilçelerinde eş zamanlı çok sayıda eve operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramaların ardından aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu en az 20 kişi, gözaltına alındı.



Gözaltı gerekçesi ile ilgili bilgi edinilmezken, kentteki operasyonların sürdüğü öğrenildi.



Diyarbakır



Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapılan baskında kardeşinin evinde misafir olarak bulunan HDP Karlıova İlçe Eş Başkını Selim Yıldırım ve oğlu Medeni Yıldırım gözaltına alındı.



Bingöl



Diyarbakır'daki operasyonla eş zamanlı olarak Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Kargapazar köyünde de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda Mehmet Tırpancı, Burhan Özmen, Kasım Aydın, Nebubekir Yılmaz, Cahit Harmancı ve Mahmut Yıldırım gözaltına alındı.



Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilemedi.



Ağrı



Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Boyalan (Kurtıka) köyüne askerler tarafından baskın yapıldı. Baskında Adem Çiftçi adlı yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Çiftçi, Kars Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Konya



Soykırım operasyonlarının bir diğer adresi ise Konya oldu. Yapılan baskınlarda, Şevger Avcı ve Hakan İnce gözaltına alındı.



Bitlis



Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında Eğitim Sen Üyesi Filiz Akılcağı ve Lokman Akılçağı ile İHD Bitlis Şube Başkanı Av. Seval Karaçelik, gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişi, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Erzurum



Erzurum’un Tekman ilçesinde ise sabah saatlerinde özel harekât polisleri tarafından DBP ilçe binasına baskın düzenlendi.



Muş



Muş’un Varto ilçesinde ise dün gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Tahsin Aktaş, adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Aktaş, “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklanarak, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



Mardin



Mardin merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde 12 Mart günü düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan DBP Artuklu İlçe Eşbaşkanı Mehmet Şirin Gültekin ve DBP Kızıltepe İlçe Eşbaşkanı Hakkı Akansel ile parti üyeleri Veysi Şimdi, Serdar Dinç, Cengiz Albayrak, Feyzi Fidan, İncile Fidan, Alaattin Güneş, Mehmet Sinci, Ahmet Öztürk ve Hediye Öztürk gece saatlerinde Mardin Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Mardin Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 11 siyasetçi, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" gerekçesiyle tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Şırnak



Cizre'de, Eğitim Sen Şube Başkanı Osman Tetik’in evine polislerce bu sabah baskın düzenlendi. Yapılan aramanın ardından Tetik, gözaltına alınarak Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tetik’i gözaltına alınma nedeni henüz öğrenilmedi.



Siirt



Siirt'in Ulus Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapılan ev baskınında Mehmet Emin Sezek gözaltına alındı. Evin kapısını kıran polis, evi dağıtarak arama yaptıktan sonra Sezek'i gözaltına aldı. Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sezek'in hangi gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenilemedi.



Elazığ



Elazığ'ın Yazıkonak Beldesi'nde sabah yapılan ev baskınlarında Vedat Bingöl ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi bilinmeyen 2 kişi Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



İzmir



İzmir'de dün gözaltına alınan Özgür Halk dergisi çalışanı Halit Dikmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Dikmen serbest bırakıldı.



Şanlıurfa



Urfa’nın Birecik ilçesinde sabah saatlerinde ilçe merkezi ve Konak köyünde yapılan ev baskınlarında 11 kişi gözaltına alındı. Konak köyünde jandarmanın yaptığı baskınlarda Şaban Kaya, Mahmut Çiftçi, Hasan Çiftçi, Mustafa Kaya ve Mehmet Yavuz ve Hasan Çiftçi’nin evinde misafir olarak kalan 6 Kobanêli gözaltına alındı. Köylülerin sosyal medya paylaşımları nedeni ile gözaltına alındığı öğrenilirken, Kobanêli yurttaşların gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi.



11 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nda tutuluyor.





Gaziantep



Antep’te yapılan ev baskınlarında ise, E.T (16) ve C.Ç (15) adlı çocuklar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen E.T ile C.Ç.'nin, emniyet müdürlüğü çocuk şubede tutulduğu ve bugün adliye ye çıkarılacakları öğrenildi.



İslahiye ilçesinde ise sınır hattında 18 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı ve Altınüzüm Mahallesi'ndeki Jandarma Karakolu'nda tutuldukları öğrenildi.



Maraş



Maraş merkezinde Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine yönelik sabah saatlerinde polisin yaptığı ev baskınlarında 12 öğrenci gözaltına alındı. Elbistan ilçesinde 4, Pazarcık ilçesinde de 3 HDP, DBP çalışanının gözaltına alındığı öğrenildi.



Sakarya



Sakarya'da HDP İl Eş Başkanı Hakkı Sonsuz, sabah saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Sonsuz, ifadesi alınmak üzere Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.