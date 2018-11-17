17 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

UEFA ULUSLAR LİGİ
17:00 Sırbistan - Karadağ
20:00 TÜRKİYE - İSVEÇ
20:00 Azerbaycan - Faroe Adaları
20:00 Malta - Kosovo
22:45 İtalya - Portekiz
22:45 Arnavutluk - İskoçya
22:45 Romanya - Litvanya
BEŞİKTAŞ
10:30 Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu\'nun 2018 yılı 4\'üncü Olağan Toplantısı yapılacak
15:00 Beşiktaş ile İstanbulspor arasında hazırlık maçı oynanacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, günü izinli geçirecek
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13:00 Sakarya BŞB Basketbol - Tofaş
15:15 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji
17:30 Banvit - Pınar Karşıyaka
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
16:00 Halkbank - Karayolları
15:00 Aydın B.Şehir Bld. - Vakıfbank
16:00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Çanakkale Bld.
14:00 Fenerbahçe - Galatasaray
- Efeler Ligi -
14:00 Halkbank - İkbal Afyon Bld. Yüntaş
HAZIRLIK MAÇLARI
14:00 Antalyaspor - Afganistan A Milli Takımı
13:00 Kayserispor - U21 Takımı
15:00 Bursaspor - Balıkesirspor
16:00 Aytemiz Alanyaspor - U21 Takımı