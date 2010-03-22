17 kantin çalışanı işinden ayrıldı

T24 - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep'teki 210 okulun kantininin işletmecileri ve sözleşmeli çalışana yönelik yaptığı çalışmada, 17 kişinin "dolandırıcılık, adam öldürme, uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından kaydı olduğu, bir kişinin de arandığı tespit edildi. 812 servis sürücüsü hakkında yapılan çalışamada da 5'inin arama kaydı olduğu ortaya çıktı.



Şube ekipleri 210 ilköğretim okulu ve lisenin kantin işletmecisi ve sözleşmeli toplam 475 çalışanının Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.



Sorgulamada, 17 kişinin emniyette, ''dolandırıcılık, adam öldürme, uyuşturucu madde imal ve ticareti'' gibi suçlardan kaydı bulunduğu, bir kişinin ise ''uyuşturucu madde imal ve ticareti'' suçundan arandığı tespit edildi.



Aranan kişi hakkında gerekli yasal işlem yapıldı, emniyette kaydı bulunan kişilere ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bilgi verildi.



5 servis minibüsü sürücüsünün arama kaydı çıktı



Bu arada şehir merkezindeki 812 okul servis sürücüsünün yapılan GBT sorgulamasında arandığı tespit edilen 5 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.



Emniyette kaydı olduğu tespit edilen 17 kişinin işten ayrıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şenyüz, ''Amacımız çocuklarımızın çok daha güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak'' dedi.

