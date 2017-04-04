17 itirafçı askerin ifadeleri Akıncı iddianamesinde: Cemaatle nasıl tanıştılar, neden 'kod isim' kullandılar?

15 Temmuz darbe girişiminde merkez olarak kullanılan Akıncı Üssü’nde yakalanan 17 asker itirafçı olduğu ortaya çıktı. Karar'dan Erol Metin'in haberine göre, Akıncı Üssü iddianamesine giren ifadelere göre cuntacı subaylar, savcılara bağlantılarını, cemaatin kendilerine verdiği ‘kod isimleri’ ve talimat aldıkları ‘abi’leri tek tek açıkladı.

Karar'ın haberi şöyle:

Aralarında kadınların da bulunduğu subaylar, savcılık ifadelerinde, örgüt lideri Fetullah Gülen’in talimatıyla kod isim kullandıklarını, her ay düzenli şekilde maaşlarının yüzde 15’ini örgüte himmet olarak verdiklerini, hücre evlerindeki toplantılara katıldıklarını tek tek anlattı. Kalkışma sırasında Akıncı Üssü Harekat Komutanı Albay Ahmet Özçetin’den gelen emirleri, vurulacak hedefi ve koordinatları telsiz üzerinden havada uçmakta olan pilotlara bildirmekle görevlendirilen Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, yıllardır hizmet ettiği FETÖ’ye lanet yağdırarak, “Ben 1996 yılından beri Fetullah Gülen cemaati ile irtibat halindeyim. Ancak şu anda çok pişmanım, Allah onların belasını versin, beni kullandılar. 15 Temmuz tarihinde yaşanan olaylardan sonra FETÖ’nün ne kadar tehlikeli ve sinsi olduğunu anladım” dedi.

Darbe girişimi gecesi mühimmat yüklü F-16’lardan birini kullanan Üsteğmen Adem Kırcı, Hava Harp Okulu’nda öğrenciyken “Enes” kod adını kullanan cemaat abisinin sohbetlerine katıldığını belirterek, “Enes abi, bu sohbetlerde okulda namazlarımızı ima yoluyla kılmamızı istiyordu. ‘Cemaatten olduğunuzu belli etmeyin’ diyordu” şeklinde bilgi verdi. 2009 yılında Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na tayin olduktan sonra FETÖ’nün ‘Eren’ kod isimli mahrem abisinin sorumluluğuna verildiğini aktararan Kırcı, “Cemaatte benim kod adım da Osman’dı. Bayraklı’da kiraladığımız eve sohbete gelen Eren, bize tedbir amaçlı bazen bira almamızı, bunu lavaboya döktükten sonra kutularını insanların görebileceği şekilde çöpe bırakmamızı tavsiye ediyordu” ifadelerini kullandı.

"Gülen vaazlarını dinledik"

Teğmen Uluç Hüseyin Hançer de “Cemaate bağlı kişilerin yönlendirmesiyle askeri liseyi tercih ettiğini, cemaat evlerinde Fetullah Gülen’in vaazlarını dinlediklerini, okulu bitirdikten sonra da FETÖ mensuplarıyla ev kiralayıp kaldıklarını, maaşının yüzde 15’ini himmet adı altında elden ödediğini, 17-25 Aralık’tan sonra eve kitap getirmemeye başladıklarını, şifreyle açılan CD’lerden vaaz dindiklerini, 2015 yılında AK Parti aleyhinde oy kullanmaları yönünde abilerin propaganda yaptığını” anlattı.

Savcılıkta sorgulanan Teğmen Pilot Selahaddin Yıldız’ın itirafları ise şöyle: “Ortaokuldan itibaren cemaatin evlerine gittim. Bana ‘Berk’ kod ismi verildi. Abilerin ‘Sizin gibi temiz insanların TSK’da bulunmaları lazım’ şeklindeki yönlendirmeleri üzerine askeri liseyi tercih ettim. ‘Dışarıda bizimle irtibatta olduğunu kimseye hissettirme’ diye beni uyarıyorlardı. Tanımadığım bir cemaat abisi, Fetullah Gülen’in size hatırası, bunu sürekli üzerinizde taşıyın’ diyerek 1 dolar verdi. Ancak bu parayı kaybettim. Toplantılarda sürekli Gülen’in kitaplarını okuyorduk, video kasetlerini seyrediyorduk. Daha sonra kitapların dikkat çekileceği belirtilerek bize 3 tane laptop getirildi. Getirilen CD’leri bilgisayara taktığımızda içeriği boş görünüyordu. Sonra CD açıkken başlat kısmında bir oyun seçiyorduk. Bu oyunu bir defa oynayıp yenildikten sonra ortak kullandığımız bir şifreyi girdiğimizde hedef CD ubuntu işletim sistemi ile çalışıyordu.”

Şüpheli Uğur Bozkurt da FETÖ abilerinin yönlendirmesiyle askeriyeyi tercih ettiğini ifade etti. Abilerin KPSS sorularının çalınmasının doğruluğu konusunda fetva verdiğini kaydeden Bozkurt, kendilerine cemaat üyelerinin bu sınavlarda bir yerlere gelerek daha faydalı hizmetler verileceğininin söylendiğini anlattı. Bozkurt, suç tarihinde darbenin kilit ismi Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan karakuş’un kendilerini toplayıp teröre yönelik gizli bir operasyon yapılacağını söylediğini, komutanların emirlerini harfiyen yerine getirilmesini istediğini belirtti. Mamak’taki MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan Akıncı Üssü’ne nöbet tutması için götürülen kadın şüpheli Kübra Arpaguş ise sınava hazırlanırken evine yakın Maltepe Dershanesi’ni tercih etmesi nedeniyle FETÖ’nün ağına düştüğünü dile getirdi. Dershanede matematik öğretmeninin telkiniyle Kara Harp Okulu’nu tercih ettiğini belirten Arpaguş, kendisinden FETÖ’nün ‘asker ablası’ ‘Yağmur’ kod adlı Yasemin S.’nin sorumlu olduğunu aktardı.

‘3-4 görüşmeden sonra evler değiştirilirdi"

FETÖ mensuplarının yönlendirmesiyle askeri liseye gerdiğini belirten Pilot Teğmen Zübeyir Güler’in itirafları da soruşturma dosyasına şöyle geçti: “Abiler görüşeceğimiz zaman cep telefonu kullanmayı yasaklamıştı. Telefon numaralarını ezberlettiriyorlardı. Bir evde 3-4 defadan fazla buluşmuyorduk. Eve gideceğimiz zaman buluşma noktasında kaş göz işareti ile anlaşıyorduk. Hava Harp Okulu’ndayken de cemaatle bu şekilde ilişkim sürdü. Her ay düzenli şekilde Yavuz isimli şahsa himmet adı altında para ödedim. Maaş promosyonlarını da haram olduğundan bahisle elimizden alıyorladı."