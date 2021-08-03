17 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı

Ankara merkezli 13 ilde, FETÖ'ye yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturmada, 33'ü eski askeri öğrenci olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde ise15 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu gerçekleştirdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklaya göre, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 33 eski askeri öğrencinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.



Diğer soruşturmada ise Ankara'da yine aynı yöntemlere 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları belirlenen, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen, 5 eski askeri personel ile 2 'sivil imam' hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 4 ilde 15 şüpheliye operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat'ta operasyon gerçekleştirdi. 15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan bazı şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)