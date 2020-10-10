17 ilde çocuk pornosu operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 17 ilde İnternet üzerinden müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Skype üzerinden "SEX" adıyla grup oluşturduğu belirlenen 22 şüpheli yakalandı.

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Çocukların cinsel istismarını engellemek için çalışma yapan polis ekipleri, kendi aralarından Skype üzerinden grup kurarak çocuk pornosu paylaşan bazı şüphelilerin olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalarda 22 şüpheli tespit etti. Farklı illerdeki şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'da 39 adrese düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler dijital malzemelere el koydu. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma TCK(226/3)" suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. (İHA)