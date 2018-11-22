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Yaşam

17 ilde aranıyordu; Adıyaman'da yakalandı

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan aranan kişinin 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi

22 Kasım 2018 04:43

Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alitaşı Mahallesi Bozbeyi Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobil sürücüsünün üst aramasında kimliğinin bulunmaması üzerine şüpheliyi emniyete götürdü.

Emniyette işlemleri yapılan şüphelinin gerçek kimliğinin S.K. olduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda 17 ayrı ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan arandığı, 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 4 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi.

 

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