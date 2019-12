17. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Başlıyor

T24- Türkiye’de yapılmakta olan en kapsamlı yurtdışı eğitim fuarı organizasyonu özelliği taşıyan International Education Fairs of Turkey (IEFT), bu yıl 5 Nisan 2010 tarihinde Ankara’da başlayacak, Türkiye’de 6 ilde ve Kıbrıs'ta düzenlenecek.





Mezunlarına Nobel, Pulitzer ödülleri kazandırmış, önemli siyaset adamları, devlet başkanları, cumhurbaşkanları yetiştirmiş, dünyada saygı duyulan sanat, spor, bilim ve düşünce insanları kazandıran pek çok elit üniversitenin katıldığı 17. (IEFT) Yurtdışı Eğitim Fuarları, Türk gençlerinin geleceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.





Dünya'nın dört bir yanındaki ülkelerden gelen seçkin üniversite ve kolejin, özel olanaklarını sunduğu IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları'nda her dönem farklı ülkeler ağırlıklı olarak yer alıyor ve bu ülkelerin üniversiteleri çok özel fırsatlarını ve kampanyalarını Türk öğrencilere sunuyorlar. Bu yıl 17.si düzenlenecek olan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları rekor düzeyde yurtdışı üniversite ve kolejin katılımını sağlayarak bir ilke daha imza atıyor; 22 ülkeden 170 eğitim kurumu 17. (IEFT) Yurtdışı Eğitim Fuarları’na katılıyor.





Dünyada önde gelen eğitim kurumlarını Türkiye’de bir araya getirecek olan 17. (IEFT) Yurtdışı Eğitim Fuarları, katılan okulların pek çok öğrenciye tanıdığı burs imkânları ile bir eğitim festivali havası yaşatacak. Sadece üniversite ya da yabancı dil öğrenme hayali kuranların değil, yurtdışında staj, daha geniş iş olanakları ve kariyer imkânı arayanlara da fırsatlar sunan bu fuar, bu yıl özel kampanyalar ve geniş burs imkânları ile hemen herkesin hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacak.





17. IEFT Yurtdışı Eğim Fuarları’nda; üniversite lisans, üniversite hazırlık, yüksek lisans, üniversite transfer, doktora, dil okulları, yaz okulları, sertifika, diploma, staj, lise eğitimi ve burslu yurtdışı eğitim konularında, üniversite ve kolej temsilcilerinden bilgi alınabilecek, ücretsiz yurtdışı eğitim seminerlerine katılabilinecek. Ayrıca, British Council, DAAD, Goethe Institute, Fulbright, Austrade and Campus France gibi ülkelerin eğitim ve kültür ataşelikleri tarafından öğrencilere ve velilerine bilgi verilecek.





Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen fuarlar, 12:00 - 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.







IEFT 2010 TAKVİMİ



5 Nisan, Ankara Sheraton Otel

6 Nisan, Adana Hilton Otel

8 Nisan, İzmir Hilton Otel

10-11 Nisan, İstanbul Hilton Otel

13 Nisan, Kıbrıs Hidden Garden Center

15 Nisan, Konya Rixos Oteli ve

16 Nisan, Eskişehir Albatros Otel