17 günde zayıflatan diyet

T24 - ABD’li uzman Dr. Mike Moreno, geliştirdiği beslenme yöntemiyle hastalarına 17 günde en az 5-6 kilo verdirmeyi başardı.





Doktor Mike Moreno’nun geliştirdiği beslenme yöntemini anlattığı kitabı ABD’de çok satanlar listesine girmeyi başardı.

Milliyet'in haberine göre, Moreno, hastalarına 17 günde en az 5-6 kilo verdirerek, daha sonra hem bu kiloyu korumalarını hem de, isterlerse, kilo kaybetmeye devam edebilmelerini vaat ediyor. Moreno, metabolizmayı hızlandıracak şekilde, günlük 17 dakika yürüyüşle desteklenen, karbonhidrat, protein ve meyveden oluşan zengin diyetini 4 ana evreye oturtuyor. İşte o dört evre.



1- HIZLANDIRMA:



İlk evrede kandaki fazla şekerin atılımıyla, yağ yakımı hızlandırılıyor ve yağ depolanmasının önüne geçiliyor. Günlük en fazla 1200 kalorilik bir beslenmeyi kapsayan ilk evrede, genelde verilen 5-7 arası kilo, vücuttaki sudan gidiyor.

Birinci evreye örnek günlük diyet:

- Yağsız olmak kaydıyla bol protein

- Nişasta içermeyen bol sebze

- 2 porsiyon düşük şekerli meyve

- 2 porsiyon probiyotik (az yağlıyoğurt gibi)

- 1-2 porsiyon doymamış yağürünü

- Yeşil çay

- 2 litre su



2- ÇALIŞTIRMA:



Kalori tüketimini artırarak ve azaltarak kurulan zikzaklı dengeyle yağ yakımının sürekli hale getirildiği ikinci evre. Günlük alınan kalori 1500’e çıkıyor fakat amaç en fazla 2-3 kilo verdirmek. Yağlı ürünlerden bir porsiyon kesilerek, karbonhidrat 2 porsiyona çıkarılıyor.(Baklagil, esmer pirinç, bulgur, kuskus, mısır, kabak, tatlı patates)



3- GERÇEKLEŞTİRME:



İstenen kiloya yaklaşma evresi. Diyet, meyve, protein, yağ ve nişastadan zenginleştirilebilir. 2’nci evredeki diyetten farkı, protein miktarının azaltılmış olması ve 100 kalorilik abur cubura izin verilmesi.



4- VARIŞ VE DEVAMI:



İstenen kiloya gelindiğinde bunu korumak için tüm hafta sağlıklı beslenerek, hafta sonlarında sevilen yiyeceklerle ödüllendirme stratejisini benimsemek.



Dr. Moreno, gece 2’den sonra meyve yenilmesine karşı çıkarak, içerdikleri şekerin yakılmamasından dolayı yağ olarak depolanacağı konusunda uyarıyor.



Moreno, “En yeni bulgular, ne kadar hızla ‘fazla’ kilolar verilirse, o ölçüde istenilen kiloda kalmanın daha mümkün olduğunu gösterdi” dedi.



