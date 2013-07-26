T24 LogoT24 Logo
Yaşam

17 günde 500 kilometre yürüyen Aylin Kotil Ankara'ya ulaştı

İstanbul’dan Ankara’ya yürümeye başlayan Aylin Kotil, 2 hafta süren zorlu yolculuğun ardından dün akşam saatlerinde Ankara'ya ulaştı

26 Temmuz 2013 12:46

Seçim barajının düşürülmesi için İstanbul'dan yola çıkan Aylin Kotil, 17 günlük yürüyüşünün ardından Ankara'ya ulaştı.
 
Yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi için 8 Temmuz'da İstanbul’dan Ankara’ya yürümeye başlayan Aylin Kotil, 2 hafta süren zorlu yolculuğun ardından dün akşam saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

Kotil, Ankara'da bayraklar ve çiçeklerle karşılandı. 500 kilometrelik yol boyunca türlü zorluklarla karşılaşan Kotil, yolculuğu sırasında İstanbul’daki evine hırsız girdiği haberini aldı.

Yürüyüş nedeniyle yüzde 10 seçim barajının kamuoyunda konuşulmaya, tartışılmaya başlandığını dile getiren Kotil, "Biz, halk olarak bu baskıyı siyasilere hissetireceğiz ki siyasiler de bir şeyler yapacaklar. İten güç biz olacağız" dedi.

Kotil'in seçim barajının düşürülmesi için başlattığı yürüyüş Cumartesi Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan Kuğulu Park’a ulaşmasının ardından sona erecek.

ETİKETLER

aylin kotilistanbulankarayürüyüşseçim barajı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24