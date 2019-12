17 dakika için ölmeyin!

Bayramda trafiğe çıkacaklar, dikkat



Kazalara karşı Mevlana molası

Avrupa Acil Tıp Birliği Başkan Vekili Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, Ramazan Bayramı'nda 9 günlük uzun tatilde kara yollarında taşıt yoğunluğunun artabileceğini belirterek, "Hızla ölüme değil, dikkatli giderek sevdiklerinize ulaşın" dedi.Dr. Rodoplu, tatil nedeniyle yoğunlaşan trafiğin, kazaları da artırdığını, her bayram tatilinde yüzlerce insanın kazalar nedeniyle öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.İstatistiklere göre son yıllarda, bayram öncesi, bayram ve sonrasında Türkiye'deki kara yollarında ortalama 100 kişinin öldüğünü, 500 kişinin de yaralandığını belirten Dr. Rodoplu, ölümlü kazaların yüzde 97'sinin sürücü hatasından kaynaklandığını kaydetti."Siz, dikkatli araç kullansanız bile karşınızdakinin veya önünüzdekinin her an hata yapabileceğini düşünün” diyen Rodoplu, bundan korunmanın en iyi yolunun da sürat yapmamak olduğunu söyledi. Dr. Rodoplu, şöyle devam etti:“100 kilometre uzaklıktaki bir yere 120 kilometre hızla gidilerek 50 dakikada ulaşılır. 90 kilometre hızla gidildiğindeyse aynı mesafe 67 dakikadır. 17 dakika için ölüme koşmayın. Bayramlarda hızla ölüme değil, dikkatli giderek sevdiklerinize ulaşın."Tatilin ilk ve son günü trafik yoğunluğunun arttığını, bu günlerde ölümlü ve yaralamalı kazaların daha fazla olduğunu ifade eden Dr. Rodoplu, sürücülere ve yola çıkacaklara, şu önerilerde bulundu:"Yola çıkacaksanız diğer günleri tercih edin. Bir gün önce ya da bir gün sonra. Uzun yolculuklarda her saat başı mola verin. Dikkatimiz birinci saat sonunda azalır ve kaza riski artar. Molalarda ağır, yağlı, hamurlu, şekerli gıdalardan uzak durun. Ağır yemekten hemen sonra direksiyon başına geçtiğinizde, konsantrasyonunuz azalır. Ağırlık çöker. Uyuklayabilirsiniz. Tepki süreniz uzar. Direksiyon başında uyuklamaya başladığınızı hissettiğinizde, uygun bir yerde durun ve dinlenin. Direksiyon başındayken dikkatinizi dağıtacak işlerden kaçının. Sigara içmeyin, cep telefonuna yanıt vermeyin. Kaset ve CD çalar ile uğraşmayın. Emniyet kemerleri sadece önde oturanlar için değil, arkadakiler için de yaşam kurtarıcıdır. Arka koltukta oturan çocuklarınızı kemer bağlamaya alıştırın."Dr. Rodoplu, kazalardan sonra bilinçli ilk yardım sayesinde ölüm ve yaralanmaların yarı yarıya azaltılabileceğini vurguladı. Rodoplu, trafik kazalarından sonra yaşam kurtarıcı ilk yardım uygulamaları da şöyle sıraladı:• Trafik kazasını öncelikle 112'ye haber verin.• Yardım gelinceye kadar çevreyle ilgili tedbirler alın, çalışmakta olan aracın kontağını kapatın ve anahtarını korumaya alın.• Araçtan sızan benzin ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelere karşı uyanık olun. Çevrede toplanan kişilerin sigara içmesine engel olun.• Aracın önüne ve arkasına uyarı işaretleri koyarak diğer araçların kazaya uğramasına engel olun.• Yaralı bilinci kapalıysa 'Temel Yaşam Desteği' uygulamasıyla hava yolunu açın, nefesini kontrol edin.• İhtiyaç varsa kalp masajı yapın. İlk yardım bilmiyorsanız, yaralıya müdahale etmeyin.• Yaralının boynunun korunması çok önemlidir. Bir kazadan sonra boyunda kırık olabileceği düşünüldüğünde ya da şüphelenildiğinde yaralının hastaneye taşınması sırasında boyunluk takılması ve Acil Servise bu şekilde taşınması gerekmektedir.