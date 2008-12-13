17 bin yaşlının aylığı kesildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl yaşlılık ve özürlü aylığı alan 17 bin 29 kişinin aylıklarını “yersiz ödeme” gerekçesiyle iptal etti. Bu kişilere yaklaşık 18 milyon YTL borç tahakkuk ettirildi.



2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, kuruma geçen yıl 402 bin 846 evrak geldi. Bunlardan ilk defa aylık talebinde bulunan 151 bin 331 kişiden 48 bin 232'sine yaşlılık, 51 bin 456'sına özürlü aylığı olmak üzere toplam 99 bin 688 kişiye aylık bağlandı.



Sağlık Kurulu, 107 bin 200 özürlüye ait raporları inceleyerek 70 bin 247'sine olumlu, 22 bin 713'üne ara karar, 9 bin 347'sine iade kararı, 4 bin 833'üne ret kararı verdi. Bu kararlar doğrultusunda aylık bağlama ve yazışma işlemleri yapılmak suretiyle işlemler sonuçlandırıldı.



Ayrıca geçen yıl başta ölüm olmak üzere, evlenme, muhtaçlığın kalkması, vatandaşlık hakkını kaybetme, zaman aşımı, tahsis kararının iptali, sakatlığın kalkması ve sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alınması nedeniyle 11 bin 572 yaşlılık, bin 84 bakıma muhtaç özürlü ve 4 bin 373 özürlü olmak üzere toplam 17 bin 29 kişinin yersiz aldıkları belirlenen aylıkları kesildi. Bu kişilere 17 milyon 852 bin 748 YTL borç tahakkuk ettirildi.



SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla, 2022 sayılı kanun kapsamında, muhtaç durumda bulunan yaşlı ve özürlülere, yaşlılık aylığı (65 yaşından büyükler), 65 yaşından büyük bakıma muhtaç özürlü aylığı, özürlü aylığı (18 yaşından büyük yüzde 40-69 özürlüler), bakıma muhtaç özürlü aylığı (18 yaşından büyük yüzde 70 ve üzeri özürlüler) ve özürlü yakını aylığı (18 yaşından küçükler) bağlanıyor. Kişilerin durumlarında meydana gelen değişiklikle aylık bağlama şartlarının kalkması ve ölüm hallerinde aylıklar kesiliyor.



Aylık alanlardan ölenlerin listesi, TC kimlik numaralarına göre, Merkez Nüfus İdaresi Sistemi'nden aylık periyotlar halinde elektronik ortamda temin ediliyor.

Aylıklar, hak sahiplerine, 1 Mart tarihinden başlamak üzere üçer aylık dönemler halinde peşin olarak ödeniyor. Aylığın başlangıç tarihi ile dönem arasındaki haklar ayrıca ödeniyor.



