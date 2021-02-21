17 bin kişinin öldüğü Marmara depreminden bu yana Kocaeli'de 8 bin kişi hasarlı binalarda oturuyor

17 bin kişinin hayatını kaybettiği Marmara depreminde, ayakta kalabilen 26 binanın ağır, bin 452 binanın da orta hasarlı olarak belirlendiği Kocaeli’de hasarlı binalarda halen 8 bin kişinin oturduğu belirtildi. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Gökmen Mengüç ‘'Normalde bunların hepsi ağır hasarlı ama orta hasarlı diye geçiyor. İçinde halen yaşanıyor. 2021 Haziran ayından itibaren bu yapıların yıkımı işlemine başlayacağız'' dedi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, binlerce kişi 22 yıldır ağır hasarlı binalarda otururken belediyenin yıkımı ancak 22 yıl sonra gündemine alabildiği belirtildi. Görüşlerini paylaşan Mengüç, şunları söyledi:

“2021 Haziran ayından itibaren bu yapıların yıkımı işlemine başlayacağız”

“Biz 2021 yılı içerisinde bu yapıların tamamının yıkımıyla alakalı olarak bir süreç başlattık. Yıkım sorumluluğu Valilikte. 2021 Haziran ayından itibaren bu yapıların yıkımı işlemine başlayacağız. 356 tanesi metruk, bunlardan 70'ini yıktık. Yıl sonuna kadar da geri kalan binaları yıkacağız.”

“Marmara depremi sonrası ağır ve orta hasar almış ve henüz yıkılmamış yapılarımız var”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Gökmen Mengüç, “Marmara depremi sonrası ağır ve orta hasar almış ve henüz yıkılmamış yapılarımız var. Ağır hasarlı 26 yapı var ve bunlar bir ya da 2 katlı. Ağır hasarlı yapıların güçlendirilmemesi gerekirken vatandaşlar kendi imkanlarıyla güçlendirmişler ve yargı kararıyla 5-6'sının da yıkımı da durdurulmuş. 1.452 tane de orta hasarlı yapımız var. Bu binaların güçlendirilmesiyle alakalı olarak Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından birer yıl uzatmak suretiyle 2009'a kadar bu uzatma yapıldı. 2009 sonrası yapılmadı” dedi.