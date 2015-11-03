17 aylık bebek, zehirli yılanı ısırarak öldürdü

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde bulunan Mostardas’ta yaşayan 17 aylık bir çocuk, zehirli biz jararaca türü engerek yılanını ısırarak öldürdü.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, 17 aylık Lorenzo Figuieria’nın annesi Jaine Ferreira Figuieira, “Oğlum arka bahçede köpeğimizle birlikte oynuyordu. Bahçeden gelen sesler kesilince endişelenip ne olduğuna bakmaya gittim. Ama Lorenzo odaya girmişti ve yılan da ağzında duruyordu” diyerek olayı dün gerçekleşen anlattı.

Bunun üzerine minik Lorenzo’yu hastaneye götüren Figuieira çifti, Lorenzo’nun öldürdüğü yılanı da bir kavanozun içerisine koyup doktorlara gösterdi. Çift burada, bunun zehirli bir engerek yılanı olduğunu ve bir ısırışıyla ölümcül olabileceğini öğrendi.

Lorenzo’nun muayenesi yapan Doktor Gilmar Carteri, “Lorenzo, genç jararacayı kafasına yakın bir yerden ısırıp hareket etmesini ve onu ısırmasını engellemiş. Çocuk epey sarsılmış. Herhalde içgüdüsel olarak kendini savundu ya da yılanı oyuncak zannetti” diye konuştu.