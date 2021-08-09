17 ay boyunca 500 kilometreden fazla yol gittiler; Çin'de şaşırtan yolculuğa çıkan fil sürüsü evine dönüyor

Çin'in güneybatısında bulundukları doğa koruma alanından kaçan 14 fillik sürü, 17 ay süren ve dünyanın ilgisini çeken yolculuklarından sonra rotayı yeniden eve doğru çevirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, en az 500 kilometrelik yol yapan ve zaman zaman yerleşim yerlerine giren fil sürüsünün kaçtıkları doğa koruma alanına dönmesi için bir yol çizildi.

Fillerin son olarak doğa koruma alanına 200 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi.

Fillerin ülkenin çeşitli yerlerine uğradıkları 17 ay süren yolculukta bir yavru fil doğdu. Yerleşim yerlerine ve tarlalara giden filler toplam 6.8 milyon yuanlık hasara neden oldu.

Filler haziran ayında drone'larla gökyüzünden görüntülenmiş bir köyün yakınında oldukları görülmüştü. Köye acilen 410'dan fazla acil durum personeli, 377 araç ve iki tondan fazla yiyecek götürülmüştü.

Bölgedeki yaban hayatı uzmanları henüz bu uzun yolculuğun neden başladığına yanıt bulamadı.

Öte yandan memeli koruma konusunda çalışan profesör Zhang Li, yüksek ölçekli insan mühendislik çalışmalarının filler ve insanlar arasındaki geleneksel tampon bölgeleri azalttığını söyledi. Li, insanlarla fillerin günlük yaşamda karşı karşıya gelme riskinin arttığını söyledi.