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Kültür-Sanat

17. Aspendos Festivali başladı

17. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali dün akşam Hakan Aysev'in verdiği halk konseri ile başladı.

08 Haziran 2010 03:00

T24 - 17. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali dün akşam Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda Hakan Aysev'in verdiği halk konseri ile başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 08 Haziran 01 Temmuz tarihleri arasında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek ''17. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali''nin ilk gününde halk konseri gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk konserinde sanatçı Hakan Aysev ile üç soprano Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önal ve Esin Talinli, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde çeşitli eserleri seslendirdiler.

Konsere Antalyalılar'ın yanı sıra turistler de ilgi gösterdi.

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