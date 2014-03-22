17 Aralık'tan sonra açığa alınan polis şefi iddialara cevap verdi

Arzu Yıldız-Ankara

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmanın 17 Aralık'ta başlatılan operasyonuna imza atan isimlerden eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı, Başbakan Erdoğan'a dava açtıktan iki gün sonra açığa alınmasının ardından, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Saygılı’nın avukatı Kemal Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, "açığa alınmanın gerekçesinin internete ses kaydı sızdırması olduğu" haberlerini yalanladı. Açıklamada, gösterilen gerekçenin "internete sızan verilerle ilgili denetleme görevini gereğince ifa etmeme" olduğu bildirildi.

Avukat Bayrak'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“21.03.2014 tarih ve saat 20.00 sularından itibaren internet medyasında ‘İstanbul emniyetinde deprem’ başlığı ile yazılar yayınlanarak İstanbul eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın ‘internete ses kaydı sızdırdığı’ gerekçesiyle açığa alındığı iddia edilmiştir.

Müvekkilim eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı hakkında, 21.01.2014 tarihinde, savunmasını yapmak üzere kendisine bir çağrı gönderilmeden polis başmüfettişince ‘görevden uzaklaştırma tedbiri’ uygulanmıştır.

Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanırken belirtilen gerekçe, haberde iddia edildiği gibi ‘internete ses kaydı sızdırmak’ değil, ‘internete sızan bu verilerle ilgili denetleme görevini gereğince ifa etmeme’ iddiasıdır.

İdare, müvekkilimi kamuoyunda 17 Aralık operasyonu olarak adlandırılan ve adli amirler tarafından verilen talimat üzerine yapılan operasyonun başlamasından yaklaşık 20 saat sonra görevden almış ve operasyonun kolluk aşamasını tamamlamasına izin verilmemiştir. Yerine atanan şube müdürü ise resmi olarak göreve başlamadan Mali Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koltuğuna oturarak müvekkilimi görev yapamaz duruma düşürmüştür. Bu sebeple müvekkilimin denetim görevini de yerine getirme imkânı fiili olarak ortadan kalkmıştır. Bu durum sebebiyle yetkililer hakkında tarafımızca açılan ceza ve tazminat davaları mevcuttur."

'Başbakanı şikâyet edince alındı…'

“Özellikle TC Başbakanı ile ilgili açtığımız manevi tazminat davası ve kendisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyetimizin basın yayın organlarınca kamuoyuna duyurulmasının sonra müvekkilin görevden alınmış olması manidardır. Özellikle savunma hakkı dahi verilmeksizin bu şekilde bir hukukun hiçe sayılarak görevden alma işlemleri hiçbir hukuk düzeninde kabul edilemez. Söz konusu iddia ile ilgili de tarafımıza çağrı ulaştığında gerekli hukuki savunmamız yapılacaktır.”