17 Aralık'ta 'takipsizlik' kararına itirazı, Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi değerlendirecek

"17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmasına takipsizlik" kararına yapılan itirazı Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi değerlendirecek. Verilen takipsizlik kararına dosyanın tek şikâyetçisi olan Fatih eski emniyet müdür yardımcısı Orhan İnce itiraz etti.

Geçtiğimiz Ekim ayında, soruşturma kapsamında tutuklanıp serbest kalan Reza Zarrab, Barış Güler, Kaan Çağlayan ve Süleyman Aslan’ın da aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmişti. İnce, Avukatı Özcan Karakoç aracılığıyla hazırladığı 64 sayfalık itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sundu. 64 sayfalık dilekçenin sonuç ve talep kısmında, söz konusu takipsizlik kararının kanunlara, Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Uluslararası sözleşmelere, hukukun genel normlarına ve tüm kamu vicdanına açıkça aykırı olduğunu öne sürülerek, kovuşturmaya yer olamadığına dair kararın kaldırılması ve 53 şüpheli hakkında dava açılması istendi.

Savcı ‘53 kişinin yargılanmasına gerek yok’ demişti

Terör ve Örgütlü Suçlar Birimi savcısı Ekrem Aydıner, 17 Aralık "Rüşvet ve Yolsuzluk" soruşturmasında iş adamı Rıza Sarraf, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında "Usulüne uygun delil toplanmadığı, suçun unsurlarının oluşmadığı ve herhangi bir örgüte rastlanmadığı" belirterek 16 Ekim'de 63 sayfalık takipsizlik kararı vermişti. Takipsizlik kararı, 53 kişiye ve dosyanın tek şikayetçisi olan eski emniyet müdür yardımcısı Orhan İnce'ye posta yoluyla tebliğ edildi.

64 sayfalık itiraz

Kararın bir örneğini alan eski emniyet müdür yardımcısı Orhan İnce, bugün avukatı Özcan Karakoç ile birlikte sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sulh ceza hakimi değerlendirecek

Avukat Karakoç hazırladığı 64 sayfalık itiraz dilekçesini, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sundu. Söz konusu itiraza hangi Sulh Ceza Hakimliği'nin bakacağı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden belli olacak.

'Hukukun genel normlarına ve tüm kamu vicdanına açıkça aykırı 53 şüpheli yargılansın'

64 sayfalık dilekçenin sonuç ve talep kısmında, söz konusu takipsizlik kararının kanunlara, Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi'ne Uluslararası sözleşmelere, hukukun genel normlarına ve tüm kamu vicdanına açıkça aykırı olduğunu öne sürülerek, kovuşturmaya yer olamadığına dair kararın kaldırılması istendi. Takipsizlik kararı verilen 53 şüpheli hakkında eylemlerine uyan sevk maddeleri kapsamında kamu davası açılması talep edilen dilekçede, itiraz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması da talep edildi.