17 Aralık'ta adı geçen iki savcıya daha soruşturma

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ismi sık gündeme gelen iki kişiye daha HSYK 3. Dairesi tarafından soruşturma izni verildiği ortaya çıktı. Kurul, savcı Celal Kara ile birlikte 17 Aralık soruşturmasını yürüten Mehmet Yüzgeç ve Zekeriya Öz'le Dubai tatiline giden eski Başsavcıvekili Ali Güngör’e de kurul soruşturma izni verdi.

HSYK Müfettişi Vedat Ali Tektaş tarafından yapılan incelemede, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirilen Ali Güngör’ün Bolu Savcısı Zekeriya Öz ile birlikte 17-21 Ekim’de yaptığı Dubai seyahati ile ilgili iddialardan dolayı durumun soruşturulmasına karar verildi.

Başsavcıya bilgi vermedi…

Öte yandan, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten üç savcıdan biri olan Mehmet Yüzgeç hakkındaki incelemenin de soruşturmaya dönüştürülmesi kararı alındı. Yüzgeç hakkındaki müfettiş raporunda yer alan “soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği, bu kapsamda yürüttüğü soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’ya bilgi vermediği gibi hiçbir bilgi ve haber vermeden arama ve gözaltı gibi bir kısım tedbirlere başvurduğu” iddialarının soruşturulması istendi.