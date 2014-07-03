17 Aralık'ın emniyet müdüründen 'Sarkozy' göndermesi: Görevden alınırlarsa...

17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını yürüten eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’i yolsuzluktan gözaltına alan polisler üzerinden göndermede bulundu.

17 Aralık operasyonunun hemen ertesinde görevinden alınan ve sonrasında meslekten ihraç edilen Saygılı, Twitter’dan, “Sarkozy konusunda çalışan savcı ve polisleri tebrik ederim. Görevden alınıp ihraç olurlarsa da İstanbul’da kendilerini misafir etmek isterim” paylaşımında bulundu.

İşte o tweet: