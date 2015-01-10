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'17 Aralık'a verilen takipsizlik kararı yanlış, dava yeniden açılabilir'

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, 4 eski bakanla ilgili ses kayıtlarının hukuken imha edilemeyeceğini söyledi

10 Ocak 2015 01:56

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, takipsizlik kararı verilen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu soruşturmasının yeniden açılabileceğini dile getirdi. 

CNN Türk'te yayınlanan Şirin Payzın'ın sunduğu 360 Derece programına konuk olan Selçuk, Yüce Divan tartışmaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Meclis Soruşturma Komisyonu'ndaki ses kayıtlarının hukuken imha edilemeyeceğini söyleyen Sami Selçuk, 17 Aralık Soruşturması'nda verilen takipsizlik kararının da yanlış olduğunu savundu, "Dava yeniden açılabilir" dedi.

Selçuk, Cumhuriyet Savcısı'nın yeterli kuşkuya ulaştığı durumda davayı açma yetkisi olduğunu da sözlerine ekledi.

 

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