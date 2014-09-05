'17 Aralık'a kadar bunlardan yolsuzluk kelimesi duymadım' diyen Arınç'a CHP'li Hamzaçebi'den MİT raporu hatırlatması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın, "17 Aralık gelinceye kadar bunların ağzından yolsuzluk kelimesi duymadım" sözlerine karşılık olarak, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a 17 Aralık'tan 8 ay önce sunulan MİT raporunu hatırlatarak, Evet sayın Arınç'a söylememişler ama MİT müsteşarı Nisan 2013'te Başbakan'ın önüne bir not koyarak Bakanlarının Rıza Sarraf'la ilişkisi konusunda dikkat çekmesini istiyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 62. Hükümet programı üzerindeki görüşmelerde Hükümet adına söz alan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "17 Aralık gelinceye kadar ben bunların ağzından bir tek yolsuzluk kelimesi duymadım. 'AK Parti'den bir bakan, bir milletvekili, bir bürokrat şu işi yapıyor' diye bana bir şikayet gelmedi. Vahiy mi geldi 17 Aralık günü yolsuzluk iddiaları ortaya saçıldı. Gözümüzü açan olay budur. Bunun bir siyasi operasyon olduğunu niçin görmüyorsunuz?" dedi.

Bülent Arınç'ın sözlerinden sonra söz alıp kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekilil Akif Hamzaçebi, Arınç'a MİT raporlarını hatırlattı.

Hamzaçebi, "Evet sayın Arınç'a söylememişler ama MİT müsteşarı Nisan 2013'te Başbakan'ın önüne bir not koyarak Bakanlarının Rıza Sarraf'la ilişkisi konusunda dikkat çekmesini istiyor. Sayın Arınç'ın bundan haberi olmamış olabilir. Çünkü bu bilgi Başbakan'a veriliyor" sözleriyle Arınç'a cevap verdi.

MİT 8 ay önce yazmış: Bakanların Zarrab'la ilişkisi ortaya çıkarsa!..

T24'ten Arzu Yıldız'ın Türkiye'ye duyurduğu haberde MİT'in, 17 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yolsuzluk, rüşvet ve kara para iddialarıyla başlatılan operasyondan 8 ay önce, 18 Nisan 2013’te hazırladığı üç sayfalık raporda, tutuklanan işadamı Reza Zarrab ve bazı bakanlarla ilişkisi üzerinde durulduğu belirlendi.