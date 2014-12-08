17 Aralık soruşturmasında AKP’liler dört eski bakana neleri sordu?

17 Aralık Meclis Soruşturma Komisyonu’nun AKP'li üyeleri, işadamı Reza Zarrab’ın genç yaşta zenginliği ve ilişkileri konusunda bakanlara çeşitli sorular yönelttiler. Komisyon Başkanı Hakkı Köylü ise mal varlıkları konusunda bakanları zorladı. AKP Denizli Milletvekili Bilal Uçar, komisyondaki ifadesinde hediyeleri kabul eden eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’a, “Rıza Sarraf nasıl biri? Yani baktığınız zaman genç yaşta hakikaten çok zengin ve çevresine batığımız zaman da mesela diğer bakanlarla, Muammer Bey’le, Zafer Çağlayan Bey’le de dostlukları var. Bu şahıs hakkında kanaatinizi bir öğrenmek istiyorum” dedi. Konya Milletvekili Mustafa Akış da, Bağış’ın verdiği yanıtlarla ilgili komisyonda, “Ben çok takip edemediğim için soruyorum. Bakan bu makara hikâyesine mi montaj dedi? Hepsine mi montaj dedi?” diye sordu.

AKP’li Komisyon Başkanı Hakkı Köylü ve komisyon üyesi bazı AKP’lilerin sorularından bazıları şöyle:

Uçar: Rıza Sarraf nasıl biri?

Bilal Uçar’dan Egemen Bağış’a: Şimdi her bakanın bu dosyalarla ilgili genelde telefon tapelerine dayanıyor iddiaların birçoğu. Tabi bu iğrenç bir şey. Çünkü ortada bu fiillerin dışında sizin özel hayatınıza ilişkin birçok konuda tapelenmiş durumda, bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Benim sormak istediğim konu şu. Rıza Sarraf nasıl biri? Yani baktığınız zaman genç yaşta hakikaten çok zengin ve çevresine batığımız zaman da mesela diğer bakanlarla, Muammer Bey’le ve Zafer Çağlayan Bey’le de dostlukları var. Ona da baktığımızda belki Zafer Çağlayan’la dostluğu hani ihracat falan yapıyor öyle olabilir diyeceğimiz ama bu şahıs hakkında kanaatinizi öğrenmek istiyorum. Mesela Muammer Bey’in oğlunun orada yüksek bir ücretle yanında danışman olarak bulundurulması, bundan haberiniz var mı? Yani diğer ilişkilerinden haberiniz var mı? Bu ilişkilerinizde bir takım grift şeyler siz hissetiniz mi? Yani güvenilir, güvenilmez, acaba size zarar verebilir mi diye bir endişeniz oldu mu?

Akış: Rıza denen adamın oteliyle alakalı görüşme var

Mustafa Akış’dan Egemen Bağış’a: Bu kayıtlarda sizin İranlı bakanla bu Rıza denen adamın oteliyle alakalı görüşme yaptığınız konusu var? Bu görüşme nedir? İkincisi ‘kendimi değiştiririm’ diyorsunuz. “Programımı değiştiririm” manasına gelen bir tape kaydı var. Yani bir resmi temasta zannediyorum geçiyor. Bu programı değiştirecek kadar olan konu nedir? Yani niye sizin bir bakan olarak görüştüğünüz vatandaş size uymuyor da, siz onun programına uyuyorsunuz. Burası çok merak ettiğim, çok da aklıma yatmayan bir taraf.

‘Bakan bu makara hikâyesine mi montaj dedi?’

Mustafa Akış, komisyonda daha sonra “Ben çok takip edemediğim için soruyorum. Bakan bu makara hikâyesine mi montaj dedi, hepsi mi montaj dedi” diyor.

Hakkı Köylü’den Güler’e mal varlığı sıkıştırması

Komisyon Başkanı AKP’li Hakkı Köylü ile eski İçişleri Bakanı Muammer Güler arasındaki konuşma şöyle:

BAŞKAN - Şimdi, arada önemli bir fiyat farkı var tabii, bunu beyan etmeniz gerekiyordu da siz bir beyanda bulunmuşsunuz, mayısın 29’unda, alınan arabayla ilgili 2014’ün Ocağında, 24 Ocakta beyanda bulunmuşsunuz, altı ay sonra, normalde bir ay içerisinde beyanda bulunmanız gerekirdi.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Sayın Başkanım, taşınmaz mal olmadığı için, beyan dönemleri var, onun için dikkat etmemişizdir, yoksa öyle fahiş farkı olan bir şey değil.

BAŞKAN - Yani mal edindiğinizde bir ay içerisinde beyanda bulunmanız gerekir, normal şeyi budur.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Benim değil efendim, oğlumun, oğlum da 18 yaşını geçtiği için beyana tabi oluyor.

Sayın Başkanım, anladığım kadarıyla, ben onu beyan dönemlerinde vermek üzere diye planlamışım.

BAŞKAN - O şekilde diyorsunuz, tamam. Peki, onu geçtik. Gene Halk Bankasında, 03/03/2013 tarihi itibarıyla eşiniz, oğlunuz ve kızınızın hesabında 233 bin lira para var.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Hangisinde efendim?

BAŞKAN - Halk Bankasında, 233 bin lira.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Hangi tarihte Sayın Başkanım?

BAŞKAN - 2013’ün üçüncü ayında.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Hayır Sayın Başkanım, benim verdiğim beyanda...

BAŞKAN - Hayır, siz bunu beyanda bulunmamışsınız zaten. Var mı beyanda bu?

Yok.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Sayın Başkanım, benim verdiğim beyan burada, belli efendim.

BAŞKAN - Ben de onu soruyorum. Beyan olsa zaten bir şey demeyeceğim de beyanda bulunulmamış.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Sayın Başkanım, benim bulunduğum beyanda, eşimin Vakıfbank’ta, Mercan şubesinden kaynaklanan bir parası var. O para hangi tarihte yatırılmış Sayın Başkanım?

BAŞKAN - 3 Mart 2013 tarihinde.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Kaç lira yatırılmış efendim?

BAŞKAN - Bu o tarihte bankada bulunan para, ne zaman yatırıldığı önemli değil yani.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Ne zaman yatırıldığına da bir bakalım efendim. Eşime mi ait acaba, yoksa kızıma mı ait?

BAŞKAN - Kızınız, eşiniz birlikte, oğlunuz da dahil, üçünün birlikte bir hesabı var, var mı öyle bir hesap?

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Belki oğlum tarafından açıldıysa onu bilemiyorum.

BAŞKAN - Onu biz de bilmiyoruz, onun bir izahını istiyoruz biz de nedir, neyin nesidir? Bu tutanağa geçiyor, oradan bakarsınız. Ben size izah ediyorum.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Çünkü daha önce açılıp açılmadığı bilmiyorum ben.

O kooperatiflerin şeyleri. 75 bin lira yatırıldığına göre, o kooperatifin 75 bin liralık parasıyla herhâlde 270 bin liralık daire yapılabilir.

BAŞKAN - Nedir bu para?

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Hemen açıklayayım Sayın Başkanım.

BAŞKAN - 1,5 milyon liraya yakın bir para.

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Sayın Başkanım, arama sırasında oğlumun ikametgâhında tespit edilen paranın kaynağını gösteren 15 Kasım 2013 tarihli ev satış protokolü oğlum gözaltındayken soruşturma makamlarına teslim edilmiştir, sureti de buradadır. Buna göre, oğlumun 2006 yılında Eston Yapıdan, kırk ay taksitle ve 250 bin Türk lirasına satın aldığı ve sonrasında üzerine 1 milyon 275 bin lira ipotek konulan dairesini 2003 yılından beri tanıdığı B.Y adlı şahsa 400 bin Türk lirası peşin, 1 milyon Türk lirası bir ay içinde ödenmek ve 250 bin Türk lirasına da senet düzenlenerek toplam 1.650 bin Türk lirasına satılması sonucu alınan paradır. Bu paranın bir kısmı değerlendirilmek üzere dövize çevrilmiştir. Ev üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını müteakip senedin de ödenmesiyle Tapuda satışın ve devrin yapılacağı bu protokolde öngörülmüştür. Belirtilen satış işlemi, tarafların ve tanıkların cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri ve imza testleriyle de tespit edilmiş bulunmaktadır. Protokolü de vardır.

BAŞKAN - Gayrimenkul satışından elde edilmiş bir para diyorsun. 2000 kaçta alınmıştı efendim?

MUAMMER GÜLER (Mardin) - 2006’da 40 taksitle.

BAŞKAN - Kaç liraya 2006’da?

MUAMMER GÜLER (Mardin) - 250 bin liraya alındı. Senetleri de ibraz etmek üzere...

BAŞKAN - Taksitle alındı 250 bine, değil mi?

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Evet efendim. Beşer bin lira taksitle, 50 bin lirası peşin, 40 ay taksitle Eston Yapıdan alındı.

BAŞKAN - 2000 kaçta satmıştı o zaman, bunu 2013’te mi sattı?

MUAMMER GÜLER (Mardin) - 2013’te sattığını öğrendim efendim protokolle.

BAŞKAN - 2013’te 1 milyon kaç dediniz?

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Evet, 1 milyon 650 bin liraya satmış. Ayrıca, biliyorsunuz, orada bir de 250 bin lira senet var tabii ki.

BAŞKAN - Senet ilavesi, yani paranın dışındaki bir senet mi?

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Bakiye senedi ayrıca efendim.

BAŞKAN - Hayır, 1 milyon 650’nin üstüne 250 daha...

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Hayır, hayır Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Nasıl diyorsunuz?

MUAMMER GÜLER (Mardin) - Hayır, 1 milyon 400 bin liraya tekabül eden para, 250 bin lira da senet. Sayın Başkanım, demin arz ettim efendim, müsaade ederseniz, bakın...

BAŞKAN - İkisi beraber 1.650 ediyor yani?