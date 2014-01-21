17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına 'eleştiri' dahil yayın yasağı!

Yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama iddiaları çerçevesinde yürütülen İstanbul merkezli 17 Aralık soruşturması kapsamında, dosyaya ilişkin her türlü haber, röportaj, eleştiri ve dosya içeriklerine soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi. Daha önce de 25 Aralık soruşturması hakkında yayın yasağı kararı verilmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, operasyon kapsamında tutuklanan Rıza Sarraf (Reza Zarrab) ile eşi Ebru Gündeş'in avukatı, yazılı, görsel ve internet medyasında müvekkillerinin masumiyetini, soruşturmanın gizliliğini ve adil yargılanma ilkesini ihlal eden yayınlara sınırlama getirilmesini ve yayınların bu dosya kapsamıyla yasaklanmasını talep etti.

Talebi inceleyen İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, soruşturma dosyasıyla ilgili olarak yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü haber, röportaj, eleştiri ve dosyanın içerikleri ile alakalı (yalnızca haber niteliği taşıyanlar dışında) olarak soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı konulmasını kararlaştırdı. Mahkeme daha önce de iş insanları Abdullah Tivnikli ve Mustafa Topbaş'ın avukatının 25 Aralık soruşturması için yayın yasağı talebini kabul etmişti.

Mahkeme, kararın bir örneğinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) gönderilmesine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü aracılığıyla yazılı basın kurumlarına da ulaştırılmasına hükmetti.