17 Aralık soruşturması kapsamında iş adamı İbrahim Çeçen ifade verdi

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili soruşturma kapsamında Turkuvaz Medya Grubu’nun satışını açıktan fonladığı iddia edilen, Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün yapımcısı IC Holding’in sahibi İbrahim Çeçen, bugün sabah saatlerinde geldiği İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla savcılara ifade verdi.
Toygun Atilla’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, sabah saatlerinde avukatları Prof.Hüseyin Altaş ve Mustafa Doğan İnal ile birlikte İstanbul Adliyesi’ne gelen İbrahim Çeçen’in ifadesi, soruşturmayı yürüten TMK 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet savcıları İsmail Uçar, Fuzuli Aydoğdu, İrfan Fidan ve Murat Çağlak tarafından alındı. İbrahim Çeçen’İn saat 09.00 sıralarında başlayan ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü.
İşadamı İbrahim Çeçen’in sahibi olduğu IC Holding, İtalyan ortağı Astaldi firması ile birlikte 3’ncü köprü ihalesini kazanmıştı. 17 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında adı geçen İbrahim Çeçen’in, Sabah ve atv'nin satışını açıktan fonladığı iddia edilmişti.
'O para kamyonla taşınır'
İddiaların ardından The Wall Street Journal Türkiye’den Ayşegül Güven’e konuşan İbrahim Çeçen, kendisiyle ilgili suçlamaların Sabah-ATV satışını açıktan 100 milyon dolar vererek fonlamak olduğunu, 3’üncü köprü ihalesine yönelik herhangi bir suçlamada bulunulmadığını dile getirmişti.
İbrahim Çeçen, iddiaların külliyen yalan olduğunun altını çizmiş, ‘Bu rakamı söyleyenlar matematik de bilmiyor. “Biz o kadar parayı kamyonla götürsek ancak taşırız. Ben o parayı nasıl açıktan verebilirim? Bırakın beni, Türkiye’nin en büyük grupları şirketleri de öyle bir parayı açıktan veremez. Ticari itibarmız için zihinlerde bir soru işareti bırakmamamız lazım. Her türlü denetime açığız’ demişti.