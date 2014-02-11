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Turgay Ciner Fatih Saraç'a Sabah- atv satışında 'her şeye maydanoz olma' dedi mi?

Başbakan Erdoğan'ın Habertürk'teki yayınlara talimatlar verdiği internete düşen tapelerde görüştüğü Fatih Saraç'a kanalın sahibi Turgay Ciner'den tepki geldiği öne sürüldü

11 Şubat 2014 14:27

Fezlekedeki kayıtlara göre, Turgay Ciner, Fatih Saraç’ı Sabah ve ATV'nin satışına karışmaması için "Alo Fatih, her şeye maydanoz olma" dediği iddia edildi.

Taraf'tan Hüseyin Özay'ın haberine göre, Türkiye’nin gündemine “Alo Fatih” başlığı ile internet sitelerinde yayınlanan telefon kayıtları ile gündeme gelen Ciner Grubu’nun üst düzey yöneticilerinden Fatih Saraç’a bir darbe de Sabah ve ATV fezlekesinden geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Meclis’te açıklanan Sabah ve ATV fezlekesinde yer alan kayıtlarda, Turgay Ciner ile Fatih Saraç arasındaki konuşmalar çıktı. Sabah ve ATV’nin satışı konusunda patronu Ciner’e bilgi veren Saraç’ın, Ciner tarafından “Sen bu işe maydanoz olma, yoksa senin üzerinde kalır” sözleriyle uyardığı görüldü.

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