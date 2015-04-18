17 Aralık savcısı Celal Kara: Baba-oğul rüşvet suçu işliyorsa dinlenir

Bakanların ve çocuklarının adının karıştığı “17 Aralık rüşvet, yolsuzluk, kara para soruşturmasını yürütürken dosya elinden alınan, daha sonra açığa alınıp yargılanma izni verilen savcı Celal Kara, “Bakan çocuklarına dokunmayacağıma dair benden çok sinyal beklediler. Ama ben bütün kapıları kapattığım için, sinyal vermediğim için bunlar başıma geldi Yaptığım işte en küçük bir hukuksuzluk yok. Baba-oğul rüşvet suçu işliyorsa dinlenir. Bakan Muammer Güler ile oğlu Barış arasında rüşvet konuşmaları var” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, ''görevi kötüye kullanma'' suçundan iddianame hazırlanan savcı Celal Kara Sözcü'ye konuştu.

Kara, şunları söyledi:

‘Aile boyu yüzlerce çete var'

“Baba-oğulun konuşmasını dinlemekle suçlanıyorum. Bugüne kadar yürütülen çete soruşturmalarında yüzlerce baba-oğul konuşması vardır. Baba-oğul rüşvet suçu işliyorsa dinlenir. Bakan Muammer Güler ile oğlu Barış arasında rüşvet konuşmaları var. Reza Zarrab ile eşi Ebru Gündeş arasında suçla ilgili konuşmalar var. O zaman 550 milletvekili, telefonları dinlenemez diye çete kursun, çatır çatır suç işlesin. Örneğin Zarrab‘la ilgili ihbar var. Bunun suç işleyip işlemediğini dinlemelerle ancak öğrenebilirsiniz. Barış Güler’in hangi suçları işlediği başından belli miydi? Değil. 13 aylık takiplerden sonra ancak operasyon aşamasına gelindi. Onlar serbest, ben yargılanacağım. Kendimden şüphem yok.”