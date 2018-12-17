17 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor



BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası\'nda oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

15.00 UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi\'nde ise son 32 turu kura çekimi İsviçre\'nin Nyon kentinde yapılacak. Yollarına Avrupa Ligi\'nde devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın da son 32 turundaki rakipleri belli olacak.

20.00 Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu\'nun düzenlediği 8. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini bulacak.



11.00 2018-2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi kura çekimi Ankara Volley Hotel toplantı salonunda yapılacak.