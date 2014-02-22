'17 Aralık operasyonuyla 78 tane milletvekili istifa ettirilecekti'

Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkan Vekili Bülent Orakoğlu, 17 Aralık operasyonu ve Cemaat-İktidar kavgasıyla ilgili bomba iddialarda bulunarak, "Bu operasyonlarla birlikte çeşitli kasetler ortaya sürülecek 78 tane milletvekili istifa ettirilecekti" dedi.



CNN Türk’te yayınlanan ‘‘Baştan Sona’’ programında Akif Beki’nin konuğu olan Orakoğlu, ‘‘7 Şubat Oslo görüşmeleri süreci aynı zamanda ilk darbe girişimidir’’ ifadesini kullandı.

''Devletin birçok kurumuna paralel yapının sızmış olduğunu'' söyleyen Bülent Orakoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

78 vekil istifaya zorlanacaktı

17 Aralık operasyonuyla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulunan, Bülent Orakoğlu şunları söyledi:



Yolsuzluk operasyonu kılıfı içinde yapılan operasyonlar Türkiye'de hukuk normları içinde yapıldı. Bir çok ilde operasyon yapıldı. 10 ilden fazla belki de 22 ilde operasyon yapılması planlanıyordu. Bu operasyonlarla birlikte çeşitli kasetler ortaya sürülecek 78 tane milletvekili istifa ettirilecekti. 25 Aralık'ta yapılan ikinci operasyon İstanbul Başsavcısı, İstanbul Emniyet Müdürü'nden gizleniyor.

‘Bu hukuk dışı bir operasyondur’

Devletten gizlenerek operasyon yapılıyor. Bu hukuk dışı bir operasyondur. Olayda dört tane bakan soruşturuluyor, bakanlarla ilgili soruşturma başladığı andan itibaren Meclis'e bilgi verilmesi gerekiyor ama bilgi verilmiyor. 25 Aralık'ta yapılan ikinci operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul Emniyet Müdürü'ne gizli emir vermiştir. 'Kesinlikle benim haberim olmayan operasyonları yapmayacaksınız' demiştir.



‘Oslo görüşmeleri ilk darbe girişimidir’

Paralel yapı dediğimiz şey somut bir kavram değil. Paralel yapının ete kemiğe bürünme süreci yakındır. Hatay'da durdurulan TIR'lar meselesi var. Hatay'da durdurulan TIR'lar konusunda MGK içinde alınmış kararlar var. 7 Şubat Oslo görüşmeleri süreci aynı zamanda ilk darbe girişimidir. Oslo görüşmeleri sürecinden sonra MİT Müsteşarı ve yakındaki 5 kişi ifadeye çağrıldı. Bu aşamadan sonra Başbakan bu konuda kendisinden izin alınması şartını getirmişti. 7 Şubat krizinde bu yapı MİT'i tamamen ele geçirmeye çalışmıştır. Bu yapı sadece polisin, MİT'in, Silahlı Kuvvetler'in içinde bir sızma değildir.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm kurumlarını ahtapot gibi saran bir yapı var. MİT'i itibarsızlaştırmaya dönük operasyonlar var. Başbakan'ın ofisinde bulunan böceklerin nasıl Almanya'daki bir takım yetkililere ulaştığı konusunda bazı donelere ulaşıldı. Suriye'ye insanı yardım götüren TIR'lar birden bire durduruluyor. Bu TIR'ların durdurulmasının ne gibi amacı var? Savaş başladıktan sonra yardım amaçlı Suriye'ye binlerce TIR gönderildi. Nasıl oluyor da birden bire bu TIR'lardan emniyet güçlerinin haberi oluyor? Ben insanı yardım diyorum Cumhuriyet Halk Partisi silah diye iddia ediyor. Bunu Esad söylüyor. CHPbu konuda çok enteresan bir şekilde hareket ediyor. CHP bu psikolojik harekete göre hareket ediyor.

Sandıkta deviremediler yasadışı yollara başvurdular

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ise 17 Aralık operasyonuna yönelik olarak şu değerlendirmeyi yaptı: Üç dönem üst üste tek başına iktidara gelmiş bir iktidarı sandıkta yenmeyi başaramayınca yasadışı yollara başvurdular. Millet üzerinde bir algı oluşturarak hükümeti yıkmayı amaçladılar. Dışarıdan Türkiye'nin bir güç olmasını engellemeye çalışan güçler içeriden bir takım kişilerle hareket edip bir operasyon girişiminde bulunmuşlardır.