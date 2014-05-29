17 Aralık operasyonunun başındaki polisler ihraç edildi

17 Aralık soruşturmasında işadamı Rıza Sarraf'ın faaliyetlerini izleyen polislerin memuriyetten çıkarıldığı öğrenildi. Eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı da ihraç edilenler arasında. Bu iki isim için İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'un 'Birini hizana, birini fizana sürdük' dediği iddia ediliyordu.

Bugün gazetesinden Bilal Şahin'in haberine göre, Rıza Sarraf, 3 bakanın oğlu, bürokratlar ve işadamlarının da gözaltına alındığı 17 Aralık operasyonunun mimarı polisler memuriyetten ihraç edildi. Karar İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda alındı.

İhraç edilen 30’a yakın polis şefi arasında dönemin Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı ve Mali Şubeden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı da bulunuyor.

İçişleri Bakanı Efkan Ala ile İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok arasında geçtiği iddia edilen bir konuşma internete sızmıştı. O konuşmada “Birini hizana, birini fizana sürdük” şeklinde tabir edilen müdürlerden birinin de Saygılı olduğu ileri sürülmüştü

3 haftada 5 sürgün

Yakub Saygılı, 17 Aralık operasyonunun başladığı gün görevden alınan isimler arasındaydı. Müdüriyet emrine verilen Saygılı, daha sonra Polis Akademisi Daire Başkanlığı bünyesine oradan da İstanbul'daki polis okullarına atandı. Saygılı 21 Mart’ta da açığa alınmıştı.

17 Aralık operasyonunun ertesi günü görevden alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'nın da üç hafta içinde beş kez görev yerinin değiştiği ortaya çıkmıştı. Önce İl Emniyet Müdürü'nün emrine verilen Çakallı, üç gün sonra Sancaktepe'den sorumlu İl Emniyet Müdür yardımcısı olarak atandı.

Bir hafta sonra Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ardından tekrar İl Emniyet Müdürlüğü'nün emrine verildi. Son olarak da polis okuluna atanan Çakallı Mart ayında açığa alınmıştı.

Dava açınca alındı

Hakkında 20’ye yakın memuriyetten ihraç davası açılan Yakub Saygılı Başba-kan Erdoğan’a miting meydanlarında ve katıldığı programlarda kendilerini hedef gösterdiği, görev yapamaz hale getirdiği ve hakaret ettiğini savunarak 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Bu davanın kamuoyunda duyulmasının ardından hukuki kurallar gözetilmeden 21 Mart’ta açığa alınmıştı.

Rüşvetle tayin iddiası

Rıza Sarraf 17 Aralık’tan sonra gündeme gelen tapelerde Fatih İlçe Emniyet Müdürü Orhan İnce’nin sürülmesi için İçişleri Bakanı ile konuştuğu ve kendisine yardımcı olmasını istediği ileri sürülmüştü. Bundan sonra Orhan İnce’nin görev yeri değiştirilmişti. İnce’nin görevden alınmasından hemen önce yaşandığı iddia edilen telefon görüşmelerine göre Güler, Rıza Sarraf’a, “Daha ileri götürürlerse o zaman da ben senin ağzından iki satır ifade alırım, bunu aynı gün işleme çektiririm ve meslekten attırırım…” diyordu.

Ardından Orhan İnce önce Osmaniye’ye, daha sonra Zonguldak’a tayin edildi. Sarraf’ın, bunun için 400 bin dolar rüşvet, meslekten atılması için ise 3 milyon dolar daha verdiği, bu işlem için İnce hakkında suç duyurusunda da bulunduğu öne sürülmüştü.