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17 Aralık operasyonunu da yapan 5 polis açığa alındı

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda aralarında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlunun da olduğu gözaltı ve arama işlemini de yapan 5 polis açığa alındı

09 Temmuz 2014 22:21

17 Aralık yolsuzluk operasyonunun Ankara ayağında, aralarında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlunun da olduğu gözaltı ve arama işlemini de yapan 5 polis açığa alındı. Polislerin silah ve kimliklerine el konuldu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açığa alındıkları kararı dün (8.7.2014) tebliğ edilen beş polise gerekçe olarak, haklarında Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan “gizliliği ihlal” davası gösterildi.

Polisler hakkında, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında şüpheli olarak dinlenen Ahmet Özal ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen konuşmayı “bilgi notu” olarak hazırlayıp savcılığa sundukları gerekçesiyle “gizliliği ihlal” davası açılmıştı. Ankara Emniyet Müdürü tarafından polislere gönderilen tebliğ yazısında “soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldıkları” bildirildi.

“Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” diyen polislerin isimleri şöyle: Başkomiser Durak Yiğit, Komiser Ömer Aydın, Komiser Yardımcısı Yasin Çakmak, polis memuru Harun Atıcı ve Mehmet Gezgici

 

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