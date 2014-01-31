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17 Aralık iddianamesi yeniden yazılacak

17 Aralık operasyonunun yeni savcısı Ekrem Aydıner'in, Savcı Celal Kara'nın hazırladığı iddianameyi gözardı ederek yeni bir iddianame hazırlayacağı kaydedildi

31 Ocak 2014 17:06

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun soruşturmasını yürüten Savcı Celal Kara’nın görevden alınmasının ardından göreve getirilen yürüten Savcı Ekrem Aydıner’in, Kara’nın hazırladığı ve Reza Zarrab'ın 1 numaralı şüpheli olarak yer aldığı  iddianamesini dikkate almayarak yeni bir iddianame yazacağı açıklandı.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun yeni savcışı Ekrem Aydıner iddianameyle ilgili “Soruşturma devam ettiği için iddianameyi daha yazmadım, kendim yazacağım” dedi.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten savcılardan Celal Kara’nın görevden alınmasının ardından dosya, soruşturmaya sonradan dahil edilen Savcı Ekrem Aydıner’e verildi. Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre Savcı Aydıner’in görevden alınan Savcı Celal Kara tarafından hazırlanan iddianameyi dikkate almayacağı, kendisinin baştan yazacağı öğrenildi.

Savcı Ekrem Aydıner ise iddianameyle ilgili “Soruşturma devam ettiği için iddianameyi daha yazmadım, kendim yazacağım” dedi.

 

Şüpheliler hakkında ne ceza istendi?

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’un göreve gelmesinin ardından önceki gün “Büyük Rüşvet” operasyonunu yöneten savcıları görevden alması dikkat çekti. Bu değişikliğin ardından gözler savcıların hazırladığı soruşturmaya çevrildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Reza Zarrab, Süleyman Aslan, Barış Güler ve Kaan Çağlayan’ın da aralarında bulunduğu soruşturmalarla ilgili iki iddianame hazırlandı.

İddianamelerde Zarrab’ın bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı öğrenildi. İddianameye göre Zarrab, 100’e yakın rüşvet alıp-verme olayına karıştığı belirtildi. Bunun yanında Zarrab’ın altın kaçakçılığı yaptığından da söz edildi. Tüm suçların toplamında ise 37 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaktı.  
İddianamede eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler hakkında 137 yıl hapis cezası istenirken, eski Ekonomi Bakan’ı Zafer Çağlayan’ın 28 defa toplam 52 milyon dolarlık rüşvet almasına aracılık ettiği iddiasıyla oğlu Kaan Çağlayan’ın da 336 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti. Ancak hazırlanan iddianameler, henüz mahkemeye sunulmadığı için ve savcıların görevden alınması nedeniyle geçersiz kabul edilecek.

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