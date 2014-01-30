Metropoll'ün 17 Aralık anketine göre, yolsuzluk da var paralel devlet de

Türkiye ’yi sarsan 17 Aralık operasyonuna vatandaşın nasıl baktığına dair yapılan ilk kapsamlı anketin sonuçları dikkat çekici çıktı. Metropoll Araştırma Şirketi’nin anketini yanıtlayanların yüzde 28,5’i hükümeti haklı bulurken, Gülen cemaatini haklı bulanların oranı yüzde 6,3. buna karşın her ikisinin de haksız olduğunu düşünenler yüzde 45,1 gibi oldukça yüksek bir oran.

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk operasyonu ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunun algısını belirlmek üzere Metropoll bir araştırma yaptı. 14-21 Ocak 2014 tarihleri arasında 31 ilde, 1545 kişi ile yapılan araştırmanın dikkat çeken sonuçlar şöyle:

17 Aralık yolsuzluk operasyonunun doğru olup olmadığına dair soruya katılımcıların yüzde 60,5’i ‘Evet’ dedi. Yüzde 26,5’lik bir kesim ise operasyonu doğru bulmuyor.

Hükümetin yolsuzluk soruşturmasını engelleyip engellemediğine dair soruya yüzde 57,9’luk bir kesim olumlu yanıt verdi.Yüzde 31,7 ise engellemediği görüşünde. Yüzde 10.5 ise bu konuda yorum yapmıyor.

Anketin en ilginç sonuçlarından biri de medyaya ilişkin. Anket katılımcılarının yüzde 63,8’i medyanın 17 Aralık’la ilgili doğru bilgileri kamuoyuna aktarmadığı fikrinde. Yüzde 25’i ise medyanın işini yaptığını belirtiyor.

HSYK yapısının değiştirilmeye çalışılmasını ise katılımcıların yarısı doğru bulmuyor. Bu kesim tüm katılımcıların yüzde 52’si. Yüzde 30,9’u ise doğru buluyor. Anketin en çarpıcı sonucu ise bu siyasi çekişmede kimin haklı olup olmadığına dair soruya verilen yanıtta ortaya çıkıyor. Yüzde 28,5’lik bir kesim hükümeti bu kavgada haklı buldu. Buna karşın “Cemaat haklı” diyenlerin oranı sadece yüzde 6,3 çıktı. Ankete katılanların yüzde 5,6’sı her ikisini de haklı bulurken, yüzde 45,1 gibi yüksek bir orandaki katılımcılar ise her iki kesimi de haksız bulduğunu ifade etti.

17 Aralık’tan sonra tartışmaların merkezine oturan yargı da anketin konusu oldu. “Yargı kararlarına güveniyor musunuz?” sorusuna yüzde 25,9 ‘Evet’, yüzde 64,1 ‘Hayır’

yanıtını verdi.

Ergenekon ve Balyoz davalarında yeniden yargılama yapılıp yapılmamasına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 49,2’si olumlu, yüzde 31 ise olumsuz yanıt verdi.