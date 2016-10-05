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Yaşam

17 araca çarpıp vatandaşları palayla kovalayan saldırgan: Allah uçak kazası vermesin!

İbrahim O.'nun poliste 24 suçtan kaydının bulunduğu belirtildi

05 Ekim 2016 14:23

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak'ta 17 araca çarptıktan sonra kendisine müdahele etmek isteyen vatandaşları yarım metreye yakın büyüklükteki palayla İbrahim O. (23) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülen İbrahim O. gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna cevap vermezken, "Allah uçak kazası vermesin" dedi. 

Kayseri Adliyesi'ne götürülen İbrahim O.'nun rahat tavırları dikkat çekti. İbrahim O.'nun poliste uyuşturucu, yaralama gibi 24 suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

İbrahim O. 29 Eylül'de dar sokakta aracıyla ilerlerken kendisine yol vermeyen araç sürücüsüne sinirlenerek 17 araca zarar vermişti. İbrahim O. kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşları da araçtan inerek yarım metreye yakın büyüklükteki palayla kovaladıktan sonra kaçmıştı.

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İbrahim OUçak kazasıPalaKayseri

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