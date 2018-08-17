17 Ağustos'un yıl dönümünde Diyarbakır'da deprem tatbikatı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, Gölcük Depremi\'nin 19\'uncu yıl dönümü nedeniyle AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ortak deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta ortaya çıkan görüntüler, gerçeğini aratmadı.

Diyarbakır Acil ve Afet Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), itfaiye ve sağlık ekiplerinin katımıyla ADAF İl Müdürlüğünde dün gece deprem tatbikatı düzenlendi. Marmara depreminin 19\'uncu yıldönümü nedeniyle yapılan tatbikatta, meskun bir binada deprem nedeniyle enkaz altında kalan bir kişi, ekiplerin ortaklaşa yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Tatbikatta, depremin oluşmasının ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, yangını kontrol altına almasının ardından bu kez, AFAD ve UMKE ekipleri bina çevresinde arama çalışmaları başlattı. Arama köpeğinin de katımıyla yapılan çalışmada enkaz altına bir kişiye ulaşıldı. Yaralı bir kişinin enkazda kaldığı tespit edilmesiyle, AFAD ekiplerinin kullandığı sedye yüklü 8 tekerlekli amfibik araç bölgeye sevk edildi. Yapılan kısa süreli çalışmada, enkazdan çıkarılan yaralı amfibik araçla ambulansa götürülerek, hastaneye sevk edildi.

AFAD Diyarbakır Arama Kurtarma Birlik müdürü Davut Doğan, tatbikattı Marmara depreminin yıldönümü nedeniyle yaptıklarını ifade ederek, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini aktardı. Doğan, \"AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılımıyla kentsel arama kurtarma tatbikatı icra ettik. Takbikatı yapmamızın sebebi, ekiplerin ortak hararet etmelerini görmek, birlikte nasıl çalıştıklarını, enkaza nasıl müdahale ettiklerini görmektir. Bu hususta moral ve motivasyon çok önemli. Özellikle gece tatbikatını yapmamızda en büyük fayda personelin gece tatbikattında moral ve motivasyonlarını görmektir\" diye konuştu.



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