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Kültür-Sanat

17 Ağustos depremi film oluyor

'Her şeyin bittiği yerden'' adlı film, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depremini konu edecek.

16 Temmuz 2008 03:00

Büyükşehir Belediyesi VIP Salonunda düzenlenen törende, yönetmen Ezel Akay ile yapımcı Sami Dündar, filmin sponsorluğuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte protokol imzaladı.

Protokol gereğince Büyükşehir Belediyesi, Gölcük'ün deprem sonrasındaki durumunu anlatan sahnelerin oluşturulmasında destek verecek. Kent Konut A.Ş ve Fen İşleri Dairesince de filmin göçük ve yıkıntı sahneleri için gereken inşaat çalışmaları gerçekleştirilecek.

Filmin yapımcılığını depremde 27 saat göçük altında kalan Sami Dündar üstlenecek.

Başrolleri Okan Bayülgen ve Meltem Cumbul'un paylaşacağı filmin çekimlerine depremin yıl dönümü olan 17 Ağustos'ta başlanacak.

Depremin tüm yönleriyle ele alınacağı filmin gelecek yıl mart ayında vizyona girmesinin planlandığı kaydedildi.

Yönetmen Akay, protokolün imzalanmasının ardından filmin ko nusu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

"Film, Kocaeli ve dünyanın deprem sonrasındaki dayanışma ve yardımlaşmasını gözler önüne serecek" diyen Akay, Sami Dündar'ı Okan Bayülgen'in canlandıracağını kaydetti.

Filmin, Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun teklifi üzerine çekileceğini dile getiren Akay, "Büyükşehir Belediyesi film için her anlamda büyük destek verdi. Film platolarının inşasından, bina maketi yapımına kadar ekipleriyle yanımızda olacak" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise depremin verdiği acıdan önemli dersler çıkardıklarını belirterek, asıl önemli olanın depreme karşı önlemleri almak ve ona göre yaşamak olduğunu vurguladı.

17 Ağustosta inşaat ve yapı malzemelerinin sağlam olması halinde zayiatın en fazla yüzde birinin verileceğini savunan Karaosmanoğlu, "Bu film bize yaptığımız hataları da gösterecek" dedi.

27 saat göçük altında kalmıştı

Filmin yapımcısı ve 17 Ağustos depreminde 27 saat boyunca göçük altında kalan Sami Dündar da depremin izlerini halen üzerinde taşıdığını kaydetti.

Dündar, şöyle konuştu:

"Geceleri hala uyuyamıyorum. İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul için de olası deprem söylentileri var. Depremin ardından Kocaeli büyük ilerleme kaydetti.

Başkan Karaosmanoğlu, bana kenti gezdirdiğinde kentsel dönüşüm projesinde depreme dayanıklı binaları hayata geçirdiğini gördüm. Bu da büyük bir güven yaratıyor. Depremi burada yaşamama rağmen, gördüğüm bu güven sayesinde Kocaeli'nde yaşamak istiyorum, buradan ev bakıyorum."

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 30 milyon dolarlık bütçesi olacak filmin çekimleri için eski SEKA İzmit İşletmesinin 600 dönümlük arazisini film ekibine tahsis etti. Aynı zamanda deprem anını görüntüleyecek bina yıkımları için Erenler ve Cedit Mahallelerinde 5 bina yıkım için hazırlandı. Filmde kullanılacak 42 bina maketi ve diğer inşaat çalışmaları da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

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