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17-25 Aralık'ın yıldönümünde Ankara'da ayakkabı kutusu sergisi!

Ankara Dayanışması: Ayakkabı kutularının' hep hatırlanmasını sağlamak için 1.Geleneksel Ayakkabı Kutusu Sergisi düzenliyor

18 Aralık 2014 18:28

Ankara Dayanışması, 17-25 Aralık operasyonlarının yıldönümünde Kuğulupark’ta ayakkabı kutusu sergisi açacak. Ankara Dayanışması’ndan yapılan açıklamada, “. Halkımızı ayakkabı kutularına hırsızlık parası saklamak yerine yeni işlevler kazandırıldığı ve halkın söylemek istediklerini ayakkabı kutularını kullanarak ifade ettiği bu sergiye ve tarihin en büyük hırsızlığının yıl dönümüne tanıklık etmeye çağırıyoruz” denildi.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyon kapsamında Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinde yapılan aramada kütüphanedeki ayakkabı kutuları içerisinde 4,5 milyon dolar bulunmuştu. 

 

Ankara Dayanışması’ndan yapılan açıklama şöyle:

Ankara Dayanışması “ayakkabı kutularının” hep hatırlanmasını sağlamak ve hırsızlık parası saklamak dışında yeni işlevler kazanabilmesi imkanını yaratmak için 1.Geleneksel Ayakkabı Kutusu Sergisi düzenliyor. Halkımızı ayakkabı kutularına hırsızlık parası saklamak yerine yeni işlevler kazandırıldığı ve halkın söylemek istediklerini ayakkabı kutularını kullanarak ifade ettiği bu sergiye ve tarihin en büyük hırsızlığının yıl dönümüne tanıklık etmeye çağırıyoruz.

www.facebook.com/events/1741510682740144/

https://www.facebook.com/06ankaradayanismasi

Sergi açılışımız 20 Aralık 2014 Cumartesi Saat 14:00'te Ankara Kuğulupark'ta gerçekleşecektir. Her katılımcı, kısaca tasarladığı ayakkabı kutusunu tanıtarak, ayakkabı kutuları yolsuzluk ve hırsızlıkla meseleleri hakkında açıklamalar yapacaktır.

Ayakkabı Kutuları 17-25 Aralık haftasında Ankara'nın farklı noktalarında sergilenmeye devam edecektir.

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