168 ByLock kullanıcısına 'FETÖ'den gözaltı kararı

'FETÖ'nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları ve şifreli haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 168 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da olduğu ileri sürülen şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı bildirildi.