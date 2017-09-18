168 bin Rohingya'nın kaldığı kampta ne su var, ne yiyecek; pis gölette yıkanıyorlar, salgın riski yüksek

Myanmar egemenliği altındaki Arakan topraklarında meydana gelen "şiddet" ve "katliam" olaylarının ardından Bangladeş'e sığınan Rohingyaların sayısı 410 bine ulaştı. Myanmar sınırında 168 bin Arakanlı Müslümanın yaşadığı Kutupalong Kampı'nda su ve yiyeceğin olmdığı; sığınmacıların pis gölette yıkanmak zorunda kaldığı ve bölgede salgın riskinin yüksek olduğu kaydedildi.

Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun izlenim haber şöyle:

Myanmar sınırında 168 bin Arakanlının yaşadığı kampın balçık tarlasından farkı yok. Şiddetli yağmurla bataklığa dönen bölgede ne su var ne de yiyecek. İçme suyunu yardım kuruluşlarından alan Arakanlılar, 3 öğün pirinç yiyerek karınlarını doyurmaya çalışıyor. Barındıkları yer ise bambu direklerin üzerine örtülmüş bezden ibaret.

Çocuklar ve erkekler gölette banyo yapıyor

kampta şanslı olanlar bir kilim, olmayanlar ise toprağa oturuyor. Kampa yeni gelenlerse balçık zeminde bambu ağaçlarını dikip üzerine örtü örterek kendilerine çadır kurmaya çalışıyor. Kampta kesif bir koku hâkim. Çadırların bulunduğu alana yakın seyyar tuvaletler mevcut. Temizlikse çok yetersiz.

Çadırlarda birkaç tencereden başka mutfak malzemeleri yok. Giysiler ve eşyalar sağa sola saçılmış. Çocukların üzerinde kıyafet yok. Birçok çocuk çıplak ayakla geziyor. Çocuklar ve erkekler, kampın yanındaki gölette yıkanıp temizlenmeye çalışıyor. Gölün rengi koyu kahverengi. Koşullar düzeltilmezse salgın hastalık tehlikesi söz konusu.

Çocuklar bir deri bir kemik kalmış

Yağmurla balçık tarlasına dönen kampta yürümek tam bir işkence. Kampta en büyük çileyi çocuklar çekiyor. Küçük olanlar annelerinin kucağında, büyüklerse yemek peşinde. Oyun onlar için çok uzakta...

Yetersiz beslenmeden bir deri bir kemik kalmışlar. Kadınların çaresiz bakışları çocukları için: “Ne olur bize yardım edin...” Myanmar’daki katliamdan kurtulup varını yoğunu geride bırakan ve Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadıkları, deyim yerindeyse ölümden beter.

Bangladeş 14 bin barınak yapacak

Dakka hükümeti, sığınmacıların barınması için 14 bin yeni barınak inşa edeceğini açıkladı. Barınaklar için 800 hektarlık bir alan ayrıldı. Barınakların 10 gün içinde hazır hale getirilmesi için çalışmalar başladı. Her barınakta 6 kişi yaşayacak. Kampın inşasına Birleşmiş Milletler de katkıda bulunacak.

Bangladeş yönetimi, Myanmar’dan kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş’te sığındıkları Cox Bazar bölgesinden ayrılmalarını yasakladı. Bangladeş, sığınmacıların Myanmar tarafından geri kabulünü istiyor. Bangladeş vatandaşlarının Arakanlılarla evlenmesi daha önce yasaklanmıştı.

BM Sekreteri'nden "Trajedi" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar’da yüz binlerce Arakan Müslümanı’nın göç etmesine yol açan askeri operasyonları durdurmak için ülkenin lideri Aung San Suu Kyi’nin önünde son bir şans bulunduğunu söyledi.

Guterres, Suu Kyi’nin bu son şansı değerlendirmemesi durumunda ‘tam anlamıyla korkunç bir trajedi’ yaşanacağını savundu. BM, ülkedeki operasyonların etnik temizlik seviyesine gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

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