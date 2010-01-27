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Yaşam

1657 çocuk kayıp!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki toplam kayıp çocuk sayısının 1657 olduğunu açıkladı.

27 Ocak 2010 02:00

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki toplam kayıp çocuk sayısının 1657 olduğunu açıkladı.

    
Yurdun dört bir yanından art arda kayıp çocuk haberlerinin gelmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Asayiş Daire Başkanı Özer Zeyrek, Türkiye genelindeki kayıp çocuk sayısının bin 657 olduğunu açıkladı.

Zeyrek, kayıp çocukların yaklaşık 700'ünün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan izinsiz ayrılıp dönmediğini ifade etti.


'Gönül ilişkisi'

Zeyrek, bunun dışında kalanların önemli bölümünü 13-18 yaş arasındaki kız çocuklarının daha çok ''gönül ilişkisi'' sebebiyle kaçanlardan oluştuğunu savundu.


24 saat beklemeye yalanlama

Kayıp çocukların, başvurunun üzerinden 24 saat geçtikten sonra aranmaya başlandığına ilişkin iddiaları reddeden Zeyrek, "İhbar alındıktan hemen sonra aramalara başlanıyor" dedi.


Online takip

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile imzalanacak protokolle Ulusal Kayıp Çocuk Veri Bankası oluşturulacağını belirten Zeyrek, bu sayede kayıp çocukların sayısının ''online'' ortamda güncel olarak izlenebileceğini ifade etti.

Zeyrek, Kayseri’de Ramazan Bayramı’nda kaybolan üç çocuğun aranmasına devam edildiğini de ifade etti.

Emniyet Amiri Zeyrek, bazı ailelerin çocukları döndükten sonra kendilerine bildirmemelerinden de yakındı.

Öte yandan, Zeyrek’in evden kaçan kız çocuklarıyla ilgili net bir açıklama yapmaması da dikkat çekti.


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