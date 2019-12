163 öğrenci yemekten zehirlendi!

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi ve Merkezdeki taşımalı eğitim Öğretim veren okullarda eğitim gören yaklaşık 163 öğrenci, zehirlenerekOsmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öğlen saatlerinde Hasanbeyli İlçesi Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 2, 3 ve 4'ncü sınıf öğrencisi 20 çocuk, mide bulantısı, kusma, ishal, ateş, karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirilirken, akşam saatlerinde taşımalı eğitim öğretim veren Osmaniye'deki Dede Korkut, Vali İsmail Fırat, 80'nci Yıl, Gökçedam, Büyüktüysüz, Dervişiye, Tehçi ve Kırmacılı İlköğretim Okulları'nda eğitim gören yaklaşık 163 öğrenci aynı şikayetlerle sağlık kurumlarına başvurdu. Öğrenciler, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve Özel İbn-i Sina Hastanesine kaldırıldı.



Konuyu hastanede takip eden İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Cingöz, hastaların tedavileri için yeterli kapasiteye sahip olduklarını ve endişelenecek bir durumun olmadığını belirterek, “Öğrencilerimiz ilk başta düşündüğümüz, gıda zehirlenmesi ile ilgili tetkiklerimiz çalışmalarımız devam ediyor. Son yarım saat içerisinde aynı şikayetlerle başvuran öğrenci sayımızda azalma var. Şu an için hayati tehlikesi olan öğrencimiz bulunmuyor. Hepsine ilk müdahaleleri yaptık serumlarını takıp servislerimize yatırdık. Sabah gelenler şu an düzelmiş durumdalar. Şu an itibariyle her şey kontrol altında” diye konuştu.



Osmaniye İl milli Eğitim Müdürü Ali Said Çalışkan ve ilgili okul müdürleri de Devlet Hastanesi'ne gelerek hasta öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi alırken, öğrenci velileri hastane akın etti.



Okullarda öğrencilere, öğle yemeği olarak verilen gıdaların birer örneklerinin ve okulun suyu Tarım İl Müdürlüğü ve İl Sağlık müdürlüğü yetkilileri tarafından incelemeye alındığı kaydedildi.



Öğrencilere yapılan tetkikler neticesinde, hayati tehlikesi bulunan çocuk olmadığı ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.