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Yaşam

1609 km hıza çıkabilecek mi?

Saatte 1000 mil sürate ulaşması hedeflenen Bloodhound'un yapımına iki ay içinde başlanıyor.

23 Kasım 2010 02:00

T24 - Saatte 1000 mil sürate ulaşması hedeflenen Bloodhound'un yapımına iki ay içinde başlanıyor. Araç dünya hız rekorunu kırma denemesini ise 2012'de yapacak.

 
Projenin başındaki isim Richard Noble BBC'ye konuştu. Noble, dünyanın dört bir yanından sponsorluk teklifleri aldıklarını söyledi.


Kaynak sorununu bu şekilde çözen mühendisler asıl yardıma pistin hazırlanması için ihtiyaç duyuyor.


Denemenin yapılacağı Güney Afrika'nın North Cape eyaletindeki kurumuş göl yatağının taşlardan temizlenmesi gerekiyor.


Zira aracın alüminyum tekerlerinin fırlatacağı bir taşın, üstelik de aracın 1000 mil hıza ulaşacağı düşünüldüğünde, ince alaşım gövdeye büyük zarar vereceğinin altı çiziliyor.


Richard Noble bu amaçla Times gazetesine bir ilan vererek bölgeye gidip taş toplamak isteyen İngiliz gönüllüler aradıklarını duyurdu.


İlanda şu ifadeler dikkat çekti:


"Bu iş karşılığında herhangi bir ödeme yapılmayacak. Kavurucu sıcakta sürekli çalışmak gerekecek. Üstelik akrepler de orada olacak. Ödül ise, gelecek neslin mühendislerine ilham verecek olmak."


Daha önceki hız rekorunu, 1997'de Thrust SuperSonic Car adlı araçla saatte 763 mile ulaşmayı başaran İngiliz mühendisler kırmıştı.

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