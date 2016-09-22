1600 yıllık İstanbul Surları düğün salonu oldu!

İstanbul Fatih Belediyesi'ne ait Topkapı Sosyal Tesisleri'ni genişletmek için surlar tahrip edildi. Duvarların bir bölümü iş makineleriyle yıkıldı. Açılan yeni alanda düğünler yapılacak.

Sözcü’nün haberine göre, İstanbul’daki en eski yapılardan biri olan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınan 1600 yıllık surların bitişiğinde inşa edilen ve açıldığı ilk günden beri tartışmalara neden olan Fatih Belediyesi'ne ait Topkapı Sosyal Tesisleri'nin düğün alanını genişletmek için surlar tahrip edildi.

CHP yasal işlem başlatacak

Fatih Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Fazıl Uğur Soylu, “Dış surların kenar duvarları yıkılıp yeni malzemelerle dekoratif bir şekilde yapıldı. Yasal işlem başlatacağız. Surlar ya tahrip ediliyor ya da yıkıntı olarak bırakılıyor” dedi.

Arkeologlar Derneği'nden Yiğit Özer ise “Bu müdahalelerin evrensel koruma ilkelerine göre doğru olmadığı açık” diye konuştu.