160 öğrenci lahmacundan zehirlendi

Malatya'da 160 öğrenci, okulda yedikleri lahmacundan zehirlendi. Öğrenciler İlçedeki devlet hastanesine kaldırılarak tedavi edildi.



Darende'nin Ayvalı İlköğretim Okulu'nda dün öğle yemeğinde lahmacun yiyen ve ayran içen öğrencilerin büyük bir bölümü akşam saatlerinde baş ağrısı, kusma ve bulantı belirtileri gösterince aileleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen 160 öğrencinin yapılan muayenelerinde gıda zehirlenmesine rastlanıldığı bildirildi. Hastanede müşahade altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yetkililer de hastaneye gelerek bilgi aldı.



Uzman heyet geldi



Malatya'dan uzman bir heyetin, konuyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Darende'ye geldiği bbildirilirken Malatya Sağlık İl Müdür yardımıcısı Ergun Kutan, çocukların öğlen okulda yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceklerini değerlendirdiklerini kaydederek, ``Şu an Malatya'dan da bir uzman ekip ilçeye geldi. Çocukların rahatsızlıklarının nedeni, yapılacak incelemelerden sonra netleşecek'' dedi.



Lahmacunları yedikten sonra rahatsızlandıklarını söyleyen öğrenciler, akşama doğru fenalaştıklarını ve bunun üzerine hastanaye getirildiklerini belirtti. Öğrenciler, daha önce de yemeklerden şikayetlerini okul yönetimine ilettiklerini anlattı. Öğrenci velileri de, olayın aydınlatılması için yetkililerin konuyu yakından takip etmelerini istedi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

