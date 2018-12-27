160 kişilik geçici işe 1571 kişi başvurdu, kura çekildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İŞKUR tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nde 6 ay süreyle istihdam dilecek 160 kişilik iş için 1571 kişi başvurdu. Alınacak kişi sayısının yaklaşık 10 katı başvuru olunca, 160 kişi kültür merkezinde çekilen kura ile belirlendi.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nde 6 ay süreyle istihdam edilecek 160 kişi için 1571 kişi başvurdu. Başvuru, alınacak kişi sayısının yaklaşık 10 katı olunca, 160 kişiyi belirlemek için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'nde kura çekildi. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından noter huzurunda çekilen kurada 1571 kişinin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar seçimlerde kullanılan sandığa bırakılıp görevli tarafından tek tek çekilerek isimleri okundu. Kurada ismi çıkanlar sevinç yaşadı. 160 kişi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nde 6 ay çalışacak. 6 ayın sonunda işten çıkarılacak olan 160 kişinin maaşları ve sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenecek.



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