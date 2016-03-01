160 bin kişiyi dolandıran adam: Zevkine villada oturmaya ihtiyacım vardı, pişkinliğimi yazın

Adana'da baba-oğul, 'internet üzerinden kredi kartı bilgilerine ulaştıkları Türkiye'nin 81 ilinden 160 bin kişiyi dolandırdıkları' iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildikleri sırada zanlı baba, "İhtiyacım vardı dolandırdım, lüks villalarda yedim, pişkinliğimi yazın" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bir kişi, kredi kartından para çekildiği yönünde ihbarda bulundu. Yapılan bu ihbar üzerine harekete geçen polis, vatandaşların kredi kartı bilgilerini internet üzerinden alıp bu isimler adına kimlik çıkartarak internet üzerinden alışveriş yapan bir şebekenin olduğunu belirledi. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde bu dolandırıcılığı baba Latif Ü. ile 18 yaşındaki oğlu Mustafa Ü.'nün yaptığını tespit etti.







Şahısları takip eden polis, zanlıların internet üzerinden kredi kartı limiti 50 bin ve daha fazla olan şahısların kredi kartı bilgilerini kopyalayıp bu isimler adına sahte kimlik yaparak yine internet üzerinden alışveriş yaptıklarını belirledi. Baba ve oğlun bu yöntemle 81 ilden üst düzey iş adamı ve bürokratların da kredi kartı bilgilerini kopyaladığı öğrenildi. Baba ve oğlun 81 ilde dolandırıcılık yaptığı için kendilerine yardım etmesi için yine internet üzerinden şebekeye üye bulduğu bu yolla İstanbul'da iki kişinin baba ve oğul adına çalışarak İstanbul'daki dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri öğrenildi. Polis, bu tespitler üzerine İstanbul ve Adana'da ortak operasyon düzenledi.



Dolandırıldığını öğrenen vatandaşlar şikayetçi oldu



Adana'da baba ve oğlun evine yapılan baskında teknoloji mağazalarından alınmış çok sayıda lüks telefon, elektronik aletler, çok sayıda sahte kimlik, iki klasör isim listesi, çok sayıda başkasına ait düzenlenmiş kredi kartı ele geçirildi. Polis ele geçirilen delillerden yaptığı incelemede baba ve oğlun 160 bin kişinin kredi kartı bilgilerine ulaşarak internet üzerinden alışveriş yaptığını belirledi. Polis bu tespitin üzerinden 160 bin kişiyi tek tek arayarak kredi kartlarından para çekildiği bilgisini verdi. Dolandırıldığını öğrenen vatandaşlar baba ve oğuldan şikayetçi oldu.

"Elimden gelse seni de dolandırırım"





Baba ve oğul ifadelerinin ardından "başkalarına ait kredi kartı bilgilerini usulsüz şekilde ele geçirme", "başkalarına ait kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama", "resmi evrakta sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Baba sevk sırasında basın mensuplarının sorusu üzerine, "İhtiyacım vardı ondan dolandırdım. Dolandırdığım vatandaşların parasını en lüks villalarda, konaklarda oturarak yiyorum. İhtiyacım vardı dolandırdım, zevkine villada oturmaya ihtiyacım vardı lüks yerde yaşamak için. Elimden gelse seni de dolandırırım yaz bunu da pişkinliğimi de yaz" demesi dikkat çekti.