16 yıllık polisti, 'FETÖ'den ihraç edildi, bir gecelik bodyguard işi bulduğu Reina'da yaralandı

Reina’ya düzenlenen terör saldırısında yaralanan bodyguard Bahadır Çakır’ın (40) 16 yıllık polis memuruyken 'FETÖ' soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra maddi sıkıntı nedeniyle gece kulübünde bir günlük çalıştığı öğrenildi.

Milliyet'ten Burak Dursun'un haberine göre, ilk mesaisinde saldırıyla karşılaşan Çakır, ağır yaralandı. Çapa Tıp Fakültesi’nde yaşam mücadelesi veren Çakır’ın kardeşi Baki Çakır, “İşsiz kaldığı için 160 TL karşılığında bu işi kabul etmişti” dedi.

"Yüz üstü yere yatmış"

Saldırıda ağır yaralanan 40 yaşındaki bodyguard Bahadır Çakır’ın kardeşi Baki Çakır, “Ağabeyim polis memuruydu. Darbeden yaklaşık 10 gün önce eşinin memleketi Ordu’ya tatile gitmişti. Darbe teşebbüsünden sonra acil olarak İstanbul’a çağırıldı. Birkaç operasyona katıldıktan sonra açığa alındı ve yaklaşık 5 ay sonra da meslekten ihraç edildi” dedi.

Baki Çakır, şunları anlattı:

“Kardeşimin FETÖ ile hiçbir bağlantısı yok. Ama bu yüzden hem polislikten atıldı hem de iş bulamadı. Dolmabahçe Sarayı’nın kapısında görev yapıyordu. Oraya saldırı olduğu günde de kapıdaydı ama yara almadan kurtulmuştu. Yılbaşı için gece kulübünde 1 gecelik iş bulmuştu. Yevmiyesi 160 TL. Ağabeyim hem işsiz hem de bakması gereken 3 çocuğu olduğu için o gece çalıştı. Çocuklarından birisi kalp hastası diğeri de lösemi. Saldırgan kulübün içine girince ağabeyim yüz üstü yere yatarak ölü taklidi yapmış. Saldırgan yerdeki insanları da taramaya başlayınca ağabeyim de yaralandı. Doktorlar, 3 gündür iç kanamasını durdurmaya çalışıyordu. Sabah itibariyle durduğunu söylediler ve ameliyata aldılar. Kurşun sol arka kürek kemiğinden girmiş sağ göğsünün altından çıkmış. Kurşun, ağabeyimin karaciğerini parçalamış. Ameliyata aldılar. Karaciğerinin bir bölümünü alacaklarmış."

"İzmir’den geldik"

Saldırı haberini televizyondan gördüklerini söyleyen Çakır, “Hemen ağabeyimi aradım, açmadı. Mesaj attım. Bir polis ağabeyimin yaralandığını ve Çapa’ya götürüldüğünü yazdı. Hemen yola çıkıp İzmir’den buraya geldik. Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan da ağabeyimi ziyarete geldi” dedi.