16 yıldır Netaş'ın CEO'luğunu yürüten Müjdat Altay görevini Ali Emir Eren'e bırakıyor

Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Netaş'ta üst yönetici değişikliği gerçekleşti. 16 yıldır şirketin CEO’luğunu yürüten Müjdat Altay, görevini Ali Emir Eren’e devretti. Eren 1 Ocak 2021 itibarıyla şirketin CEO’luğünü üstlenecek. Çinli teknoloji şirketi ZTE, Netaş’ın çoğunluk hisselerini 2017 yılında satın almıştı.

Netaş’ın yeni CEO’su Ali Emir Eren, Marmara Üniversitesi Enformatik bölümünden mezun oldu, aynı üniversiteden MBA derecesi aldı. Profesyonel iş hayatına 1997 yılında Türkiye’de başlayan Eren, daha sonra Almanya’ya giderek Deutsche Telekom Grubu’na katıldı, çeşitli ülkeleri kapsayan yönetici pozisyonlarında 2008 yılına kadar görev aldı. Türk Telekom’a katılmak için Türkiye’ye dönen Eren, Türk Telekom International (TTI) satın alma sürecini ve TTI’nın Türk Telekom ile entegrasyon çalışmalarını, TTI Türkiye Genel Müdürlüğü ve Macaristan merkezli TTI Global’in CCDO’luğu çift sorumluluklarıyla birlikte ile yürüttü. Eren, 2018 yılından bu yana Türk Telekom iştiraki Innova’nın CEO’luk görevini yürütüyordu.