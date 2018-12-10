"16 yılda en az 14 bin 960 kadın erkek şiddetiyle katledildi!"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadarki ihlalleri raporlaştırdı. Rapordaki verilere göre ilk 10 ayda 363 kadın katledildi. Son 16 yıllık dönemde ise en az 14 bin 960 kadın öldürüldü.

Sivil toplum örgütleri de siyasi söylemlerin kadına karşı şiddeti artırdığını vurguladı.

Türkiye’de kadın cinayetlerine ilişkin rakamlar ürkütücü boyutlarda. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Kasım 2018 raporuna göre Türkiye’de 19 ayda erkekler tarafından 652 kadın öldürürken, dün beş kadın daha erkekler tarafından katledildi. Platformun kasım ayı raporunda, “Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 7’si şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 8 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 5’inin ekonomik bahanelerle öldürüldüğü biliniyor ve 11’i kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü” denildi.

Dün de yurdun 4 farklı kentinde 5 kadın katledildi. Ankara’da Rıza E. boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ailesiyle yaşayan eşi Mehtap E. ile görüşmeye gitti. Rıza E. tartıştığı eşi Mehtap E. ve kayınvalidesi Muazzez K’yi vurarak öldürdü, baldızı Gülistan K.’yi yaraladı.

-Kayseri’de Halit Çadır, 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız’ı sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Çadır tutuklandı.

-Bursa’da Kazım K. (80), tartıştığı eşi Fatma K.’yi (66) bıçakla boğazını keserek öldürdü.

-Osmaniye’de 1 hafta evden uzaklaştırma cezası alan Kemal E., cezasının bittiği gün eve gelerek eşi ve 4 çocuğunu av tüfeği ile vurdu. Kemal E.’nin açtığı ateşle eşi Hürü ve oğlu Oğuzhan (27) öldü, iki çocuğu yaralandı. Diğer kızı da pencereden kaçarak kurtuldu.